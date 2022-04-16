「莫斯科號」沉沒損失220億！　專家曝：俄軍恐無力負擔新戰艦

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦遭烏克蘭飛彈擊沉，目前關於船上士兵的傷亡情況，烏俄雙方說法不一，但估計光是莫斯科號沉沒的損失，可能就高達7.5億美元（約台幣220億元），專家更指出，俄羅斯可能無法負擔高昂替換費用。

自2月底烏俄開戰以來，烏克蘭已經摧毀5000多組俄羅斯軍事裝備，但這些全比不上莫斯科號（Moskva）沉沒的損失。財經雜誌《富比世》烏克蘭版指出，烏克蘭1995年生產類似的巡洋艦成本約在7.2億美元，粗估莫斯科號造價可能約在7.5億美元左右。

《特別作戰報導》（SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）向《新聞周刊》表示，「更換這艘戰艦很容易就要花到7億美元，但考慮到我們現在看見俄羅斯軍隊的狀況，我會懷疑他們根本沒有錢更換它。」

美國國防部高階官員15日證實，莫斯科號遭2枚烏克蘭海王星（Neptune）擊中沉沒，這也是對俄軍一次嚴重打擊，而這次飛彈襲擊據信已造成傷亡，但難以評估人數。俄方則表示，莫斯科號官兵已撤離至附近的船上。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）皆認為，莫斯科號遭擊沉已嚴重打擊俄羅斯士氣，如果俄羅斯總統普丁走投無路，可能會轉而在烏克蘭使用核武。