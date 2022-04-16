「群體免疫」還有可能嗎？　美防疫隊長揭3因素：觀念該淘汰了

▲新冠病毒傳播快速，美國首席防疫顧問認為，群體免疫的概念可能已不適用。圖為上海疫情篩檢畫面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

去年面對疫情，許多國家追求的不是確診、住院或死亡人數，而是疫苗接種的普及率，當時有一段時間「群體免疫」經常被拿出來討論，也被視為戰勝病毒的最佳方式。現在，美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，傳統的群體免疫概念可能已不適用於COVID-19疫情，而主要原因有三。

根據美國CNN報導，美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇最近在《傳染病學期刊》上與學者合作撰寫一篇關於「群體免疫」的論文。他接受CNN採訪時表示，傳統的群體免疫概念可能不適用於新冠疫情，「意即在很長一段時間內，新冠病毒（SARS-CoV-2）不會在人群中消失。」他舉麻疹為例，麻疹病毒也是透過空氣傳播，若無免疫力10人中有9人會被感染，傳染力相當於Omicron變異株。

▲佛奇認為，新冠病毒難以循麻疹病毒防治模式清除。（圖／路透）

佛奇表示，美國成功阻止麻疹病毒傳播的原因有三：極有效的疫苗、不會隨著時間發生重大突變的病毒、成功的兒童疫苗接種。美國疾病預防與控制中心（CDC）數據顯示，麻疹疫苗的預防效果為97％，且研究證實一旦接種疫苗，保護作用幾乎可以維持一輩子。然而，這3點卻無法相同地對應到COVID-19疫情上。

佛奇表示，首先，新冠病毒很大程度地發生突變，2年多以來已經出現Alpha、Beta、Delta、Omicron，現在則是Omicron亞變種BA.2。第2個因素是未能廣泛接種安全有效的新冠疫苗，簡單來說，就是接種人數不夠多。倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學博士庫查斯基（Adam Kucharski）曾估計，以Delta病毒的傳染力而言，如果疫苗的預防效果為85％，那麼接種率需要達到98％才能達到群體免疫。

然而，麻疹疫苗具有絕對的消除性免疫力，可以防止人體再將病毒傳播給其他人，但新冠疫苗只能降低傳染給他人的機率，接觸者仍有可能被感染。佛奇提出的最後一點則是免疫缺乏持久性等其他因素，「不僅疫苗引發的免疫不是終身的，就連感染新冠後的免疫也只能維持一段時間。」他表示，這代表人類需要反覆接種疫苗或感染，才能讓防禦力跟上病毒的步伐。

儘管如此，有部分學者仍未放棄「群體免疫」的想法。哈佛大學公共衛生名譽教授布魯姆（Barry Bloom）認為，實現群體免疫的最佳方法就是製造更好的疫苗，目前部分公司正在針對新冠病毒較穩定不變的區域研發疫苗，可能會創造更持久的免疫力，以對抗變種病毒。又或者，病毒的突變可能朝更具傳染力，但不一定會導致嚴重疾病的傾向發展，如同一般感冒的病毒感染。

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