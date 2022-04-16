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德國提高軍援預算　將撥逾315億供烏克蘭購買軍備

▲▼ 德國財政部長林德納（Christian Lindner）。（圖／路透）

▲ 德國財政部長林德納。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭持續請求西方提供武器支援之際，德國政府15日表示，計畫向烏克蘭提供逾10億歐元（約新台幣315億元）軍援。德國財政部長林德納（Christian Lindner）證實，政府已決定將國防領域的國際援助預算增至20億歐元（約新台幣630億元），其中最大部分將用於軍援烏克蘭。

綜合《德國之聲》、《法新社》報導，林德納15日表示，德國政府將在2022年增加軍事援助支出至20億歐元，而這筆資金「主要將流向烏克蘭」。他也透露，總理蕭茲（Olaf Scholz）很早就提出這項要求。《美聯社》指出，這筆資金主要必須由烏克蘭用來購買軍備。

德國政府2016年啟動能力方案（Capability Initiative），資金過去用於支持軍隊、警察及災害控制機關。受到烏克蘭戰爭影響，資金規模將大幅增加。有報導指出，其中將有超過10億歐元資金撥給基輔當局。

德國此前已向烏克蘭提供手榴彈、高射炮、機關槍及彈藥等軍事物資，但未提供坦克、直升機、戰鬥機等重型武器。而基輔當局近來進一步向柏林施壓，要求盡快交付重型武器，為俄國預計將在烏東發動的大規模進攻做準備。

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