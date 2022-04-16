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WHO警戒！英美爆大量「兒童急性肝炎」原因不明　多例需移植

▲▼兒童,小孩,住院。（圖／CFP）

▲英國和美國近來出現大量兒童急性肝炎病例，部分病患甚至嚴重到需立刻進行移植手術。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國和美國近來出現大量兒童急性肝炎病例，部分病患甚至嚴重到需立刻進行移植手術，世界衛生組織（WHO）表示，現階段尚無死亡個案，但現在還無法確認來源，也無法確認是否和新冠病毒有關，目前還在進行相關調查，呼籲相關單位嚴正以待。

根據CNN報導，WHO在15日的新聞稿中表示，英國從去年11月至4月8日為止，已經出現74例11個月至5歲兒童嚴重急性肝炎的病例，其中6名兒童病況嚴重，必須立刻進行移植手術。美國阿拉巴馬州也有9名1至6歲兒童出現肝炎症狀、2人需要移植，目前兩國均無死亡病例。

除了英國、美國之外，愛爾蘭也有出現5例病例，西班牙則有3例，這些個案也都在進行調查中。

WHO指出，英國的患者有出現黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛的症狀，而此年齡層的孩童尚未接種新冠疫苗，因此排除是疫苗引發的副作用，也將 A、B、C、D 和 E 型肝炎病毒排除在引發原因之外。

WHO提到，在幾個病患中有檢測出SARS-CoV-2病毒或腺病毒，但現階段也不確定肝炎是否為這些病毒引發。

WHO表示，英國只有1例病童有接觸肝炎患者，歐美的其他病例也都沒有發現其他流行病學的風險因素，包含國際旅行等，「腺病毒和SARS-CoV-2病毒的潛在影響只是假設，還需要更多充分的假設來評估，總體來說，目前肝炎的病因仍是未知的，還需要做更積極的調查。」

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