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弒夫詐領保險金！南韓「蛇蠍人妻」遭警逮捕　曾嘆河豚毒放太少

▲▼南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

▲南韓警方成功於16日逮捕李恩海、曹賢洙。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

震驚南韓社會的「蛇蠍人妻」李恩海（이은해，音譯），曾於2019年6月30日和丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）前往京畿道加平郡龍沼溪谷戲水，慫恿不諳水性的丈夫從4公尺高的瀑布一躍而下，導致其溺死，最後還試圖詐領保險金，先前更曾嘆河豚毒放太少。今（16）日下午，警方成功逮捕李恩海與共犯兼外遇對象曹賢洙（조현수，音譯）。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》報導，南韓檢方於今年3月30日針對31歲的李恩海、30歲的曹賢洙發佈通緝令，在發佈17天以後，仁川警察廳廣域搜索隊於16日下午12時25分，前往位於京畿道高陽市德陽區的某住商混用大樓，成功在該處發現李恩海、曹賢洙，同時將兩人上銬逮捕。

眼見警方在搜索李恩海、曹賢洙的下落時逐漸找到方向，李恩海向其父親表明自首意願，於是李父向警方透露女兒願意自首、同時還給警方該棟住商混用大樓的地址，警方最後與李父一同前往該棟住商混用大樓。警方要求李、曹兩人開門時，兩人並無大動作抵抗。 

李恩海、曹賢洙潛逃的4個多月期間，從未使用過手機或是信用卡，長期以來隱居在高陽市一山一帶。警方關係人士表示，探訪調查李恩海的周遭人士以後，才成功掌握到李恩海潛藏在該棟住商混用大樓，在聯繫李恩海的父親後，李恩海才終於在父親與警方的說服下投案。

▲▼尹某曾在某大企業擔任研究員。（圖／翻攝自YouTube@그것이 알고싶다）

▲李恩海的丈夫尹某曾在某大企業擔任研究員。（圖／翻攝自YouTube@그것이 알고싶다）

據悉，尹某2019年6月30日溺斃於龍沼瀑布之前，曾於該年先後在江原道襄陽郡的民宿，慘遭李恩海在吃食中以河豚血液、精巢下毒，當時李恩海還在加密通訊軟體Telegram向曹賢洙抱怨，「河豚毒放了這麼多，尹某怎麼還不死」；之後尹某甚至還被李恩海親手推進釣魚池內。

李恩海在尹某溺斃後，以其名義申請領取8億韓元（約新台幣1902萬元）的死亡保險金，豈料卻遭保險公司懷疑是詐領而婉拒，於是她向SBS時事節目《我想知道真相》舉報，節目組人員懷疑尹某的死因不單純，因此節目方向轉而調查李恩海的行跡。

尹某的胞姊、姊夫懷疑其死因不單純，於是向一山警察署舉報李恩海、曹賢洙疑似犯下「保險詐騙」等嫌疑，於是警方將該案追加殺人嫌疑後，送交給檢方偵辦。

起初，仁川地方檢察廳在第1次傳喚調查時，李恩海、曹賢洙皆有應訊，不過兩人回家後深怕自己遭到羈押起訴，於是在檢方第2次傳喚調查前的去年12月起開始潛逃，檢方在傳喚不到兩人應訊的情況下，決定於今年3月30日發布通緝令。

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