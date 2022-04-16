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烏克蘭「AI人臉辨識」掃描俄兵　傳屍體照給家屬！專家曝恐怖後果

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈爾科夫一具疑似俄軍的屍體被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後50天內，烏國官員利用美國科技公司Clearview AI的臉部掃描軟體，對已陣亡或被俘的俄兵進行逾8600次人臉辨識搜尋，確認身份後聯絡死者家屬，甚至將屍體照片傳給他們，希望藉此激起家屬對國家的怒火，加速戰爭結束。《華盛頓郵報》指出，這可能是這項技術至今最令人毛骨悚然的用途之一，也引起專家憂心。

根據《華郵》，烏克蘭IT軍團是一支由駭客及運動人士組成的志願兵團，聽從政府指示。而他們宣稱，已經利用Clearview AI臉部掃描軟體搜尋出的身份資訊，通知582名陣亡俄兵的家屬，還將被遺棄的屍體照片傳給他們。烏克蘭人認為，這是一種殘忍但有效的方式，可在俄國國內煽動不同的聲音，打擊士兵士氣，加速戰爭結束。

Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That）透露，烏克蘭5個政府機關逾340名官員可隨時且免費使用這項工具進行人臉辨識搜尋，包括國家警察及國防部。

這項系統主要由美國警察及聯邦調查人員使用，以查看嫌犯或證人的照片是否能與資料庫中200億張照片的任何一張互相匹配。這些照片是從社群媒體及公共網路上取得，其中10%來自俄國最大社群網站VKontakte（VK），使其成為戰場上潛在的有用工具。

宦孫至說明，烏克蘭在軍事檢查站使用這款軟體檢查人員身份，確認通過的烏國人是否可能是俄國臥底或破壞份子，也考慮以此核實難民身份。烏國數位轉型部官員則向《華郵》表示，除掃描屍體以外，還以此辨識那些被拍到洗劫房屋及商店的俄兵。

▲▼2022年3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，士兵遺體出現在軍用車輛裡。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基輔附近的道路上一輛軍車裡出現士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

部分分析人士表示，烏克蘭可利用這種先進技術，與俄國簡陋的軍事裝備形成對比，或在衝突中尋求人道主義用途。但有軍事及技術分析人士擔心，這項針對死者家屬的戰略可能適得其反，激怒那些他們打算說服的俄國人。一名國安專家便表示，烏克蘭和被俘俄兵召開記者會，並在社群媒體上公開戰俘照片和影片的行為在俄國國內並不受歡迎，反而被視為一種羞辱。

倫敦監控研究人員黑爾（Stephanie Hare）說明，聯絡士兵家屬是一種經典的心理戰手段，由於西方與烏克蘭攜手，讓人們傾向於支持這種利用家屬悲痛情緒的激進行為，但也可能為未來的衝突設下危險的新標準。

黑爾進一步指出，「如果是俄軍對烏克蘭媽媽們這麼做，我們可能會說，『喔天啊，這太殘忍了』，而且這真的有用嗎？還是會讓他們覺得，『看看這些無法無天、殘忍的烏克蘭人，竟然對我們的孩子做這種事』呢？」

此外，人臉辨識搜尋結果並非完美，專家擔心，若辨識出錯可能導致家屬誤以為孩子陣亡。數位權利組織「國際隱私」（Privacy International）也指出，使用這項技術的潛在後果非常可怕，例如將平民誤認為士兵，呼籲Clearview停止在烏克蘭的業務。宦孫至則宣稱，即便是在臉部嚴重損傷的狀況下，Clearview搜尋工具仍非常準確。

▲▼烏克蘭首都基輔附近，一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基輔附近一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

Clearview多年來爭議不斷，因該公司在未經用戶同意下蒐集大量照片，用於其資料庫，面臨訴訟及政府調查，還有部分國家要求刪除其公民資料。

烏克蘭積極使用Clearview搜尋工具，已將這家私人公司推向充滿外交衝突的戰爭前線。黑爾指出，該公司似乎急於利用在烏克蘭的成果向全球各國政府進行宣傳，並「從悲劇中獲利」。

宦孫至則表示，該公司唯一的抱負就是幫忙保衛被圍困的國家，但也直言這場戰爭對美國政府其他部門提供很好的例子，讓他們看見這些用途有何作用，「這是一場新的戰爭」，而烏克蘭人「在所有他們能做的事情上都非常有創意」。

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