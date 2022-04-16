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南韓拚「與病毒共存」！今確診數回降至10萬例　患者5月下旬免隔離

▲▼南韓下周起將全面解除社交距離措施，不過戶外戴口罩政策將繼續維持，圖為首爾清溪川。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓下周起將全面解除社交距離措施，不過戶外戴口罩政策將繼續維持，圖為首爾清溪川。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

面對「後Omicon病毒時代」，南韓新冠肺炎疫情終於稍稍降溫，單日通報確診數呈現下降趨勢，今（16）上午再度通報僅10萬7916例，比起昨（15）日減少了1萬7千多例。對此，南韓政府決定從下周起將全面解除社交距離措施，包括聚會人數限制、店家最晚營業時間限制，同時從5月下旬起確診者不再進行隔離。

根據《韓聯社》報導，南韓今（16）日上午9時30分通報新增10萬7916例，確診者數呈現日漸減少的趨勢，其中境內感染為10萬7886例、境外移入為30例；重症患者為913人；新增例273死亡。目前南韓共累計1621萬2751例確診、2萬889例死亡、累計死亡率為0.13%。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5萬1204例，占全國新增感染人數比率為55.3%（首爾為1萬8118例、京畿道為2萬7480例、仁川為5606例）；慶尚南道新增6351例；慶尚北道新增6152例；忠清南道新增5274例；全羅南道新增4968例；大邱新增4703例；全羅北道新增4569例；忠清北道新增4149例；光州新增4092例；江原道新增3913例；釜山新增3913例；大田新增3836例；蔚山新增2147例；濟州島新增1619例；世宗新增946例。

自從新冠疫情爆發以後，南韓政府從2020年3月起實施社交距離措施，至目前已經實施2年1個多月。解封前，聚會最多限制人數為10人；餐廳、咖啡廳、室內體育設施等大眾場所最晚營業至凌晨0時；大型集會與活動最多參與人數為299人；宗教設施限制入場人員數最多為70%。

而電影院、室內體育設施、宗教場所從25日起也可以脫下口罩飲食。

▲▼隨著社焦距離措施解禁，未來店家營業時間將不再受政府限制。圖為首爾市弘大商圈。（圖／達志影像／newscom）

▲隨著社焦距離措施解禁，未來店家營業時間將不再受政府限制。圖為首爾市弘大商圈。（圖／達志影像／newscom）

隨著確診者數因Omicron病毒高度傳染例而大爆發，且走向輕症化、流感化，南韓政府認為社交距離措施的成效已不如以往，因此宣布全數解除，恢復日常生活（與病毒共存）。

南韓政府也宣布從25日起，新冠肺炎的傳染病等級將會從1級調降為2級，視同為流感等級的疾病，與肺結核、麻疹、霍亂、水痘等一樣為2級傳染病，因此從5月下旬起，新冠肺炎確診者將不再實施隔離、同時解除居家治療制度，患者可自行撥打電話至社區診所或地方醫院進行線上看診、甚至親自前往醫院看診。

不過，由於新冠肺炎確診者7天隔離期與居家治療制度從5月下旬起免除，因此政府將不再負擔確診者的醫療費用、生活費用補貼、支薪補償，等於是患者須自行承擔費用。

至於義務戴口罩的政策將會依現行制度繼續維持，尤其室內配戴口罩的政策短期內仍會繼續維持；至於戶外配戴口罩的政策，則視2周後的疫情而定，有可能在2周後就可以解除。

另外，南韓政府也決定針對該國國內人士放寬入境檢疫規定，入境後只需接受第1天的PCR核酸篩檢，同時需持出國當天前48小時以內的新冠PCR篩檢陰性證明，且只要接種完3劑疫苗、或是接種第2劑後的14至180天以內，可以免除入境後的7天隔離。

►南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存
►南韓再放寬隔離檢疫規定！入境後「只需篩檢1次」　需完整接種疫苗

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日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎社交距離解封

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