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老公淪無臉男屍！人妻控俄軍「火刑燒腿」凌虐　他雙手仍死守婚戒

▲▼ 烏克蘭27歲男子波斯托佑克（Vadim Postolyuk）慘遭虐死。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 波斯托佑克屍體被發現時幾乎無法辨認身分。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍4月初撤出烏克蘭北部戰線，基輔地區重回烏國掌控，許多近郊城鎮卻已滿地橫屍。基輔附近村莊波利斯凱（Poliske）發現一具無臉男屍，死者妻子指控，丈夫生前遭受酷刑般的虐待，不僅被火烤腿部，身上物品也全被俄軍奪走。而他生前最後一刻仍維持雙手緊握的姿勢，彷彿是為了死守二人的結婚戒指一般。

《每日星報》報導，烏克蘭27歲男子波斯托佑克（Vadim Postolyuk）被發現陳屍於基輔附近的波利斯凱村，傳出生前遭到綑綁、肢解，屍體殘破不堪，難以辨認身分。他27歲的遺孀泰蒂亞娜（Tatiana）痛訴，丈夫腿部遭入侵的俄兵「像噴槍一般」焚燒。

根據家屬說法，波斯托佑克3月前往拉吉夫卡村（Ragivka）接他的姊妹和姪子，但俄軍隔天發動襲擊，攻佔拉吉夫卡後，波斯托佑克無法脫身，受困整整一個月，當地平民撤離行動才開始。

泰蒂亞娜說明，拉吉夫卡共撤出16人，波斯托佑克卻在疏散車隊中失蹤。她原先還抱著一絲希望，盼望丈夫能平安歸來，卻在5日接到當局電話通知，在波利斯凱村發現一具又高又瘦的男屍，臉部幾乎全毀，經確認竟真的是波斯托佑克。

波斯托佑克屍體被發現的地點與拉吉夫卡村民撤離的方向完全相反，泰蒂亞娜悲痛表示，「我請求上帝，我寧願相信他是3月30日被殺，而不是被虐待了一整個星期。他們用火燒他的腿，就像用噴槍一樣，且他全身都是瘀傷」，俄軍還奪走他身上的文件、皮夾和手機，只留下結婚戒指，「他的雙手緊握在一起，可能是因為疼痛，也可能是為了守住婚戒。」

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