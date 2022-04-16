鼓勵俄軍尪「戴套性侵」烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底！恩愛照曝光

▲俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭國家安全局（SBU）12日公布了一段攔截音檔，其中一名俄羅斯人妻竟然告訴在前線作戰的丈夫，只要有戴保險套就允許他性侵烏克蘭女性，遭批毫無人性。如今，這對夫妻的身分也遭起底，27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）外貌姣好，兩人近年移居克里米亞，育有一子。

英國《太陽報》引述自由電台（RFE/RL）報導，SBU公布的30秒音檔中，妻子說，「所以你去那裡，性侵那些烏克蘭女性，這些事都不要讓我知道，明白嗎？」她笑了一下，丈夫聞言反問，「所以只要不告訴你，我就可以去性侵？真的可以嗎」，妻子笑著說，「可以，我允許你，只是記得要戴保險套。」

自由電台和烏克蘭當局合作，查出通聯的電話號碼，再藉由社交媒體帳號確認了這對夫妻的身分，他們是來自俄羅斯奧廖爾州（Oryol）的27歲夫妻，丈夫羅曼的所屬單位「第108空降突擊團」參與了克里米亞作戰，2018年和老婆奧爾嘉一起搬到克里米亞，育有一名4歲的兒子。

奧爾嘉過去常在社群上曬出夫妻倆的甜蜜合照，俊男美女的恩愛模樣，看來令人稱羨，但她卻突然將帳號刪除。記者以電話聯繫這對夫妻，羅曼在通話中否認自己仍在烏克蘭赫爾松（Kherson），還說他並非音檔中的男子。奧爾嘉也接了電話，她聲稱老公在克里米亞港市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的醫院接受治療，但不知道老公是在哪裡受傷。

報導宣稱，夫妻倆在訪問電話中的聲音和烏克蘭安全局公布的錄音，聲音聽以來完全吻合，但奧爾嘉掛斷電話後，再也聯繫不上，即使透過網路社交媒體傳訊息，兩人也完全沒有回應。

此前，烏克蘭安全局批評，俄羅斯人妻竟呼籲她們的丈夫性侵烏克蘭婦女，這段對話徹底顯示出俄國人的道德觀，有80％的人都支持戰爭，「我們正在爭取勝仗，要盡快把這些魔鬼趕出烏克蘭」。

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