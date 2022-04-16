日少女遭7同學「性凌虐逼跳河」尋死成凍屍！　校方扯：只是惡作劇

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道14歲國中生廣瀬爽彩去年3月被人發現死在一處公園，且遺體在零下17度的低溫下已成凍屍。事實上，廣瀬從升上國中開始就遭同學霸凌，最後不堪折磨才選擇自盡，而事情傳出後，校方更一度包庇加害者。家屬委託旭川市教育委員會調查後才發現，廣瀬遭校內至少7人嚴重霸凌，甚至強逼拍攝裸照猥褻、跳河虐待，細節相當殘忍。

根據日本《週刊文春》報導，廣瀬爽彩去年2月13日突然獨自一人在夜晚離家後失聯，當時戶外溫度僅零下17度，廣瀬的母親發現女兒失蹤後報警，警方出動人力協尋，不料長達一個多月都沒有消息，直到3月下旬積雪融化後，才在當地一處公園發現廣瀬的遺體，遺體被發現時早已凍成冰塊，死因為低溫症。

廣瀬的母親表示，女兒2019年升上中學之後，就飽受同學霸凌，包含以威脅強暴的方式，逼迫她傳自慰影片、在LINE群組散布裸照，甚至逼迫她跳河，「她有一次半夜被叫出門，不管我怎麼勸阻她都說『有人找我去，我必須立刻去』，整個人陷入極度恐慌。」

沒想到，和校方出示對話紀錄、照片等證據，反映霸凌狀況後，校方仍堅持否認有霸凌的情況，強調這只是比較過分的惡作劇，還說加害者沒有惡意。校方代表甚至說出「10名加害者的未來與1名受害者的未來，當然是10人的未來比較重要」、「為了1人去犧牲10人的未來，真的沒有問題嗎」等無情的話。

飽受折磨的廣瀨在罹患創傷後壓力症候群（PTSD）後，選擇離開學校在家休養，期間也定期到醫院接受治療。廣瀨母親說，她常常躲在房間內自言自語，不斷說著「對不起、對不起」，而這段時間廣瀨也在網路上和熟識的網友抒發情緒，但不幸的是，廣瀨在失蹤前一日傳訊息向網友表示，已經決定要自盡後就失聯。

在校方不願處理的情況下，廣瀨的母親上訴至旭川市教育委員會，官方也委託第三方調查單位協助進行全面調查。結果發現至少有7名同學涉嫌霸凌廣瀨，除了言語霸凌之外，還強逼她拍攝自慰影片或照片，否則就會被毆打，甚至會把廣瀨叫到公園，逼迫她在眾目睽睽下自慰。

第三方委員會律師表示，眾多證據顯示，廣瀨身心靈已遭受嚴重折磨，在瀕臨崩潰的狀況下才會選擇走上絕路，無論從什麼角度來看這都是霸凌，完全無法理解校方的作為。廣瀨的家屬也同意在媒體上公開她的真實姓名和照片，目的就是讓社會大眾知道霸凌的恐怖，並協助討回公道，而後續調查報告預計會在8月出爐。