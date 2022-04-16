日少女遭7同學「性凌虐逼跳河」尋死成凍屍！　校方扯：只是惡作劇

【旭川中学生いじめ自殺】中学の教頭が遺族に言い放った言葉「頭おかしくなったんですか？病院行ったほうがいいですよ｣｢学校に通うの僕なら怖くないですよ。男なので｣ : まとめダネ！ #旭川中学生いじめ自殺 #教頭 #遺族 https://t.co/TRR5Lp5pR7 @matomedaneより— koikoi (@koikoi345) April 15, 2022
記者張方瑀／綜合報導
日本北海道14歲國中生廣瀬爽彩去年3月被人發現死在一處公園，且遺體在零下17度的低溫下已成凍屍。事實上，廣瀬從升上國中開始就遭同學霸凌，最後不堪折磨才選擇自盡，而事情傳出後，校方更一度包庇加害者。家屬委託旭川市教育委員會調查後才發現，廣瀬遭校內至少7人嚴重霸凌，甚至強逼拍攝裸照猥褻、跳河虐待，細節相當殘忍。
【メモ】教育 いじめ— 汐緒 (@meromeromemeron) April 13, 2022
泣ける…。
最初からＸ中学校に通えてたら違っていたのだろうか。
《旭川14歳少女イジメ凍死から1年》「卒業番号はなかったが嬉しかった」X中学校から廣瀬爽彩さんに授与されていた卒業証書 “一人きりの卒業式”を母親が涙の告白
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根據日本《週刊文春》報導，廣瀬爽彩去年2月13日突然獨自一人在夜晚離家後失聯，當時戶外溫度僅零下17度，廣瀬的母親發現女兒失蹤後報警，警方出動人力協尋，不料長達一個多月都沒有消息，直到3月下旬積雪融化後，才在當地一處公園發現廣瀬的遺體，遺體被發現時早已凍成冰塊，死因為低溫症。
廣瀬的母親表示，女兒2019年升上中學之後，就飽受同學霸凌，包含以威脅強暴的方式，逼迫她傳自慰影片、在LINE群組散布裸照，甚至逼迫她跳河，「她有一次半夜被叫出門，不管我怎麼勸阻她都說『有人找我去，我必須立刻去』，整個人陷入極度恐慌。」
沒想到，和校方出示對話紀錄、照片等證據，反映霸凌狀況後，校方仍堅持否認有霸凌的情況，強調這只是比較過分的惡作劇，還說加害者沒有惡意。校方代表甚至說出「10名加害者的未來與1名受害者的未來，當然是10人的未來比較重要」、「為了1人去犧牲10人的未來，真的沒有問題嗎」等無情的話。
本人にとって死を選ぶほど誰にも知られたくなかったであろう被害の詳細が顔写真つきで多くの人に向けて公開されてしまったことが悲しい。加害者には一刻も早くしかるべき措置がなされてほしい。 / https://t.co/BhhZmfAHND #旭川14歳少女凍死 #廣瀬爽彩 #いじめ #犯罪 #人権 #性犯罪— akarin183 (@akarin183) April 13, 2022
飽受折磨的廣瀨在罹患創傷後壓力症候群（PTSD）後，選擇離開學校在家休養，期間也定期到醫院接受治療。廣瀨母親說，她常常躲在房間內自言自語，不斷說著「對不起、對不起」，而這段時間廣瀨也在網路上和熟識的網友抒發情緒，但不幸的是，廣瀨在失蹤前一日傳訊息向網友表示，已經決定要自盡後就失聯。
在校方不願處理的情況下，廣瀨的母親上訴至旭川市教育委員會，官方也委託第三方調查單位協助進行全面調查。結果發現至少有7名同學涉嫌霸凌廣瀨，除了言語霸凌之外，還強逼她拍攝自慰影片或照片，否則就會被毆打，甚至會把廣瀨叫到公園，逼迫她在眾目睽睽下自慰。
第三方委員會律師表示，眾多證據顯示，廣瀨身心靈已遭受嚴重折磨，在瀕臨崩潰的狀況下才會選擇走上絕路，無論從什麼角度來看這都是霸凌，完全無法理解校方的作為。廣瀨的家屬也同意在媒體上公開她的真實姓名和照片，目的就是讓社會大眾知道霸凌的恐怖，並協助討回公道，而後續調查報告預計會在8月出爐。
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