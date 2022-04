不甩俄外交照會！美持續軍援烏克蘭　俄官媒爆氣：三戰已開打

▲拜登總統最近才剛批准了一項8億美元(約新台幣232億元)的對烏軍援計畫。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯日前發出外交照會,警告美國與北約向烏克蘭運送「最敏感」的武器系統猶如火上澆油,且可能帶來無法預測的後果。美國一位發言人回應,國務院並未確認任何外交照會,還明確表示,美國將持續對烏輸送武器。美國頻頻軍援烏軍的行為如今已嚴重激怒俄羅斯,當地官媒聲稱,美國與北約介入烏俄戰爭讓這場衝突升級成世界第三次大戰。

據CNN報導,美國發言人指出,「我們將與盟國、合作夥伴一起,持續向烏克蘭提供價值數十億美元的安全援助,以協助烏克蘭抵禦俄羅斯無理由的侵略和可怕的暴力行為。」俄羅斯當局至今尚未就美國的立場作出任何回應。

自烏克蘭面臨俄羅斯威脅以來,美國已多次為烏克蘭提供反坦克飛彈和防空系統,而這些武器也在戰爭中起到了重要作用。4月13日,烏克蘭聲稱軍方發射的2枚海王星反艦飛彈(Neptune),成功擊中了黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號,並導致船艦沉沒,對俄軍造成重大打擊。

And here we have it - in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the "special operation in Ukraine" is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato



I've added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso