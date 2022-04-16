俄官員：有「北約軍人」在烏克蘭被俘　將公開審判

▲俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會副主席安德烈•克里莫夫（Andrey Klimov）。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭開戰超過50天。俄國官媒《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄國最大政黨「統一俄羅斯」最高委員會主席團成員安德烈•克里莫夫（Andrey Klimov）表示，俄方在被俘虜的烏克蘭戰俘中發現了北約國家的軍人，未來將對他們進行公開判決，「屆時全世界都會看到真相。」

據報導，俄羅斯國際合作委員會副主席克里莫夫15日在記者會上表示，在烏克蘭特別軍事行動中有一些北約國家的軍人被俘虜，「到時候進行審判時我們會展示所有這一切，全世界都會看到真相。」他批評，西方藉著烏克蘭人與雇傭兵之手，繼續進行針對俄羅斯的戰爭。

克里莫夫聲稱，烏克蘭境內還有來自亞洲、非洲的雇傭兵，與伊斯蘭國（ISIS）有關的人，以及來自英國、美國和很多國家的人。他指出，由於雇傭兵不是軍人，不會受到國際法約束。然而，北約方面目前未能證實這項說法。

此前，英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin）與部隊同袍堅守馬力波超過48天，最終因物資耗盡投降。不料，才沒過幾天，俄羅斯官媒就釋出影片，將艾登描述成一名在馬力波為納粹作戰的英國傭兵，而他眼部腫脹、臉部明顯受傷，雙手被上銬。家人指出，艾登額頭上的紅色痕跡看起來就像是被槍托打過，呼籲俄方以人道方式對待艾登。

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