烏克蘭總理、財長下周訪美　出席IMF及世銀春季會議

▲ 什米加爾（中）13日陪同波蘭總統杜達（左）到訪基輔近郊的博羅江卡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事之際，知情人士15日透露，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）及高級財政官員將於下周出訪華府，參加國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）的春季會議。這將是俄羅斯2月底侵烏以來，烏國主要官員首次有機會和已開發經濟體的金融官員面對面會談。

《路透社》援引消息人士說法報導，什米加爾及烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）、央行行長謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）將與七國集團（G7）及其他國家財政官員舉行雙邊會議，並參與21日由世銀主辦的烏克蘭問題圓桌會議。

受到戰爭影響，IMF已經預告下修全球經濟成長預測。下周世銀及IMF成員國、G7、G20高級經濟官員會議上，俄羅斯對烏戰爭的溢出效應也料將成為主要議題。

比起捐助國會議，21日的會議將更像是不分上下、一律平等的圓桌會議。不過IMF及世銀都開設獨立帳戶，以便處理及轉撥捐款，預計下周也將宣布更多捐款。

這場會議將使官員們有機會討論戰爭造成的物質破壞及經濟後果，以及烏克蘭銀行及金融部門如何繼續運作。一名消息人士表示，「現在沒有援助，未來就不會有重建。」但世銀尚未對此發表評論。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）本周在波蘭華沙一場活動上表示，準備向烏國提供15億美元（約新台幣437億元）援助。IMF執行董事會也在上周批准開設新帳戶，做為雙邊捐助者及國際組織向烏國提供財政資源的安全途徑，捐助者將可提供贈款及貸款，幫助烏國政府滿足國際收支平衡及預算需求，並在抵禦俄國入侵之際穩定經濟。

馬欽柯上周則表示，烏國政府正尋求約40億歐元（約新台幣1260億元）的外國融資，另已收到30億歐元（約新台幣945億元）資金，以填補預算缺口。

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