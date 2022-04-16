南韓執政黨提案廢「檢方偵查權」！　檢察總長震怒：先彈劾我吧

▲位於首爾市瑞草區的南韓大檢察廳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓檢察機關同時擁有偵查權、起訴權，在6大項目的重大犯罪（貪腐、經濟、公務人員、選舉、國防產業、大型公共安全事件）中更擁有直接偵查權。文在寅政府認為檢方權力過於龐大，恐怕造造成部分檢察官濫權，因此上任以來著重針對檢方進行司法改革。為此，現執政黨共同民主黨昨（15）日向國會正式提出檢察廳法修正案、刑事訴訟法修正案，遭檢察總長金浯洙震怒反對。

根據《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，南韓共同民主黨先是於本月12日召開政策議員總會，認定黨內將採共同論調，同意修法分離檢察機關的偵查權、起訴權後，於15日正式是向國會遞出檢察廳法修正案、刑事訴訟法修正案，該案又被稱作「檢偵完剝」（검수완박，韓語漢字為檢搜完剝，指完全剝奪檢察機關的偵查權）。

修正案的內容包括，要求將檢察機關在6大項重大犯罪（貪腐、經濟、公務人員、選舉、國防產業、大型公共安全事件）中所擁有的偵查權，全數移交給警察機關，一旦該修正法案通過國會本會議，檢察機關爾後便無法擁有直接偵查權，只能透過警方完成補充偵查。

共同民主黨國會議員朴柱民（박주민）補充說明，「警方依照其偵辦進度，將案件或相關記錄送交給檢方，比起過去檢方直接偵查，（修法後），將會轉變成檢方透過警方來完成補充偵查。」

報導指出，從2021年度的檢察年鑑，直到2020年12月為止南韓共有2292名檢察官，而檢察廳的職員則有8482名，合計共為1萬多人；一旦修法正式通過，則1萬多人所處的檢察機關恐怕只能卸下武裝，無法確認每宗案件的事實因果關係，只能依照警方的偵辦紀錄，來判斷是否進行起訴、開庭等，且無法像過去以職權執行搜索扣押、逮捕、羈押等。

如此，南韓的檢察機關形同「坐領高薪的蓋章機器」，警方取代檢方既有的職務，而檢方只能依照警方的偵辦紀錄決定是否進行起訴，其實與法官所扮演的角色無異。

▲南韓檢察總長金浯洙表示，廢除檢方偵查權的法律修正案違憲。（圖／達志影像／newscom）

針對共同民主黨所提案的「檢偵完剝」，由總統文在寅任命的檢察總長金浯洙（김오수）表示強烈反對，認為該項修正案違反憲法基本精神，「若檢察機關犯錯，則責任應該是在檢方首長，即身為檢察總長的我身上。乾脆先彈劾我，之後再執行立法程序，還比較妥當。『檢偵完剝』法案全面廢除檢察機關的職責，根本違反憲法精神。」

大檢察廳（南韓檢察機關最高機構）也在問答集中舉震驚南韓社會的李恩海「龍沼瀑布殺人事件」為例，表示檢察機關擁有偵查權，可以協助揪出警方在偵辦該案時的盲點與錯誤，形成檢警互助合作，「警察只要是人，都會犯錯，檢方是為了揪出警方所犯的錯誤、保護國民的權益而存在，因此偵查機關的『反覆核對』（cross-check）是必須存在的。」

大檢察廳表示，過去光是檢方訂正警方的偵辦結果，一年就有2萬多宗案件。

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