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南韓政府決定推動申請加入CPTPP　拚文在寅卸任前遞件

▲▼南韓經濟副總理洪楠基表示，將正式推動申請加入CPTPP的相關程序。（圖／達志影像）

▲南韓經濟副總理洪楠基表示，政府決定推動加入CPTPP。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府自從副總理兼企劃財政部長洪楠基於去年12月表態，是時候推動申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，便開始啟動相關程序，除了完善相關法規修訂，還在國內召開各種公聽會、國會報告等。如今，南韓政府正式通過促進計畫，決定申請加入CPTPP，力拚總統文在寅卸任前遞件。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓政府昨（15）日晚間最終決定將推動申請加入CPTPP，洪楠基於當天以書面形式召開第228次對外經濟長官會議，與會的官員包括科學技術情報通信部長、外交部長、農林畜產食品部長、產業通商資源部長、環境部長、國土交通部長、海洋水產部長、中小企業部長、（國務總理）國務調整室長、青瓦台經濟首席。

南韓企劃財政部表示，洪楠基在召開書面會議後，正式決定將全面推動南韓加入CPTPP的程序，「政府在聽取各方意見、分析經濟層面的效益後，以此為基礎制定推動加入CPTPP的計畫。在完成加入申請程序之前，將會徹底履行向國會報告等相關程序。」

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（여한구）表示，「早在8年前還是『跨太平洋夥伴全面進展協定』（TPP）時，就已經開始檢討是否該申請加入。在應對激變的國際情勢、構築亞太地區穩定的供應鏈上，具有跨階段的意義。」

▲▼南韓農漁民13日前往首爾，抗議政府決定申請加入CPTPP。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓農漁民13日前往首爾，抗議政府決定申請加入CPTPP。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，南韓政府在決定推動加入CPTPP後，依照《通商條約法》，需向國會報告推動申請加入CPTPP的相關計畫，等到國內完成相關程序後，才能向CPTPP正式遞出加入申請書，之後委由CPTPP的11個會員國決定是否就南韓申請加入一案展開協商，就算協商開始後也必須等待一段時間，從正式遞件申請加入到成功加入，中間甚至消耗1至2年多的時間。

專家們分析後，認為加入CPTPP將能為南韓帶來正面效果，包括開放市場後所迎來的交易範圍擴大，提升生產、投資額、雇用率等；不過隨著南韓進口澳洲、紐西蘭、越南、日本等農漁產品的比例提升，將會為南韓國內的農漁產品業帶來損害，也因此南韓農漁民漁13日在首爾鐘路區展開抗議活動，反對加入CPTPP。

另外，由於日本是CPTPP的主導會員國之一，因此南韓恐怕在申請加入的協商過程中，被日本要求開放進口福島縣農漁產品。

南韓政府計畫，在向國會報告相關計畫後，在文在寅5月9日卸任前，正式向CPTPP遞件申請加入。

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