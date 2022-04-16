慎入！布查民兵遭俄軍「挖眼割舌」死狀淒厲　槍口被塞嘴裡射殺

▲烏克蘭北部布查鎮（Bucha）發現一處數百人亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，許多烏克蘭平民自願提槍上戰場，保衛自己的國家。然而，俄軍從基輔附近布查鎮（Bucha）撤出後發現大量屍體，其中一名當地自衛隊的烏克蘭民兵死狀極為悽慘，不僅生前遭到反綁，還被酷刑拷打、割除部分臉部五官，槍口放進嘴巴「處決」射殺。

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▼布查鎮一名民兵遭到俄軍虐待「極刑」，死狀悽慘。

根據《太陽報》報導，烏克蘭軍隊正在清理俄軍在布查鎮留下的一片血腥，他們4日在一處廢棄建築物中發現一具男性屍體，據信死者是當地烏克蘭志願軍部隊的成員，頭盔上以拉丁語刻著「光之戰士」（Voini Sveta），是烏克蘭人在2014年抵禦俄軍侵入克里米亞就常使用的口號。

▲布查鎮上處處可見平民屍體。（圖／路透）

來自基輔第206營丘克馬索夫（Serhii Chukmasov）透露，這名民兵在逝世前被折磨拷打了一段時間，不僅雙手遭反綁，還被挖眼、割舌，鼻子與耳朵部分也遭切除，被槍殺時槍口是放在他嘴裡擊發子彈的。他說，死者只是布查當地數百起謀殺、酷刑與性侵案件的其中一個例子，「世界必須看到俄羅斯在烏克蘭進行種族滅絕的證據，並盡力不讓這種情形再次發生。」

▲多數遺體都是穿著一般便服，而非軍人穿的迷彩服。（圖／路透）

與此同時，烏克蘭軍隊在布查鎮找到掩埋了至少400名遇害者的亂葬崗，工人們還動用了挖土機把屍體挖出來。烏克蘭人權專員德妮索娃（Lyudmyla Denisova）表示，據信布查鎮至少有9名女性受俄軍性侵而懷孕，一名25歲女子更痛訴自己16歲的妹妹在她面前被侵犯，「俄兵告訴這些受害女性，為了不讓她們生下烏克蘭後代，他們會強制她們性交，直到她們不想再和任何人發生性關係。」

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