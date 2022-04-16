拜登「跟空氣握手」詭異畫面瘋傳　台上根本沒人！健康問題引熱議

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登高齡79歲，疑似打瞌睡、走路不穩的畫面先前便引發討論，14日在北卡羅來納州發表演說，又被捕捉到轉身伸出右手，作勢要跟人握手，但當時台上除了他以外，根本沒有其他人，對著空氣握手的畫面顯得十分尷尬，也令他的健康疑慮再度成為關注焦點。

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報導，拜登14日在北卡羅來納農工州立大學發表近40分鐘的演說，演講結束後突然側身面向舞台右側，接著伸出右手，對著空氣做出握手的姿勢，但從現場影片可見，當時舞台上沒有其他人，正在鼓掌的群眾中也沒有人上台和他握手。

拜登當天以一句「上帝保佑各位」作為演講的結尾，並面向右方，疑似對著空氣說了幾句話，然後彷彿面前有隱形人一般，頗有氣勢的一把伸出右手，作勢握手，但似乎連他本人也對自己的舉動感到有些錯愕，愣住幾秒後完全背對觀眾，轉身環顧舞台，背影看起來有些手足無措，身後的觀眾也滿臉困惑，現場的配樂更讓氣氛更加尷尬。

拜登這番詭異行徑馬上在網路上掀起熱議，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）就在推特轉發影片，配上一個瞪大眼睛的表情符號。加州共和黨前副主席迪倫（Harmeet K. Dhillon）也指出，「白宮和拜登家族人員的工作是讓他看起來狀況良好，他們去哪了？除非他們想讓他看起來像失智症患者，不然這真的很詭異。」

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