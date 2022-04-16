6歲兒滑平板　廣告竟跳出明星辣媽的性愛影片！家族聚會上全員看傻

▲金卡戴珊在IG上有超過3億粉絲。（圖／翻攝自instagram）



記者崔子柔／綜合報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）出演的實境秀《卡戴珊家族》（The Kardashians）近日上映，其中一段他們在進行家庭烤肉派對時，她6歲的兒子竟在平板上看見「金的新性愛影片」的廣告，讓她立刻聯絡律師要求制止事件發生。

金卡戴珊2007年和當時的男友雷伊杰（Ray J）的性愛影片造成轟動，在實境秀片段中，她6歲的兒子在滑平板時看見媽媽出現在廣告上，興奮地拿給媽媽看，但似乎不知道廣告內容代表什麼意思。

▲金卡戴珊兒子看到媽媽的性愛影片廣告。（圖／翻攝自推特）



金卡戴珊一看，該廣告寫著有「金的新性愛影片」，讓她相當錯愕，而當時全家人正聚在一起進行烤肉趴，她也立即向親友告知情形，並聯絡律師要求絕對不能再出現這個情況，「這是當媽媽後，最不想發生的事情」。

根據美國八卦雜誌《TMZ》報導，金卡戴珊指出，她有99%把握沒有和雷伊杰拍過其他性愛影片，剩下的1%是沒辦法確定在睡著後有沒有被偷拍，當時的自己覺得和男友出遊、拍影片並不可恥，但多年來「這個錯誤不斷困擾著我」。

▼金卡戴珊常分享和兒女的日常。（圖／翻攝自instagram）

