俄艦「莫斯科號」恐帶2枚核彈沉沒！　爆炸後450名官兵下落不明

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸起火後沉沒，有專家警告，艦上可能載了2枚核彈頭，而艦上的510名官兵目前還有450人下落不明。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭利維夫軍事智囊團主任薩姆斯（Mykhailo Samus）、黑海新聞總編輯克萊門科（Andriy Klymenko）和烏克蘭報紙《國防快報》都警告指出，莫斯科號可以攜帶彈頭裝在其超音速P-1000飛彈的機頭，用來摧毀美國航空母艦，薩姆斯提到，「莫斯科號可能裝有2枚核彈頭」，克萊門科則呼籲土耳其、羅馬尼亞、喬治亞和保加利亞等黑海國家要求俄國對彈頭的去處做出解釋。

▲莫斯科號發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）



《國防快報》則訪問設計師、海軍軍官等數名專家，並稱其一致認為莫斯科號上搭載了核彈藥，須了解核彈藥是固定裝載於艦上，或是只按照特殊訂單來裝載。

莫斯科號上載有510名官兵，目前只有約50人被一艘土耳其船救起，另有14人飛往克里米亞的塞凡堡市（Sevastopol），仍有約450名官兵下落不明，俄羅斯稱已疏散所有船員，不過從塞凡堡市當地的影片可見，有數十輛據稱屬於船員的汽車都還停在港口，代表車主還未回來開走。