跟捅鼻子說再見！　「呼氣採檢新冠裝置」獲美國FDA緊急授權

▲美國廠商研發出「呼氣採檢新冠裝置」獲得美國FDA的緊急授權。（圖／翻攝自InspectIR Systems）

記者林彥臣／綜合報導

人類可能暫時無法跟新冠病毒說再見，但是至少採檢的時候，可以先跟痛苦的捅鼻子說再見。美國FDA已經緊急授權一種「呼氣採檢裝置」，可以藉由呼氣的方式，測試氣體中是否含有新冠病毒相關的化合物。

根據CNN報導，這個裝置的產品名稱稱為InspectIR Covid-19 Breathalyzer，大約有一件隨身行李那麼大，可用於醫療辦公室和移動測試站點，它可以在不到3分鐘的時間給出結果。

該系統可以分離和識別化學混合物，以檢測與SARS-CoV-2感染相關的5種化合物。

對InspectIR Breathalyzer的一項研究發現，它準確識別了91%以上的陽性樣本和近 100%的陰性樣本，在另一項針對Omicron新冠病毒變異株的研究中，結果也呈現類似的敏感度。

解剖和臨床病理學家沃克（Emily Volk）博士表示，這是另一種新工具，FDA的公告也表明，它相當準確且對使用者相對友善，是否能被廣泛使用，還有待觀察，這可能取決於它有多貴。

CNN表示，InspectIR Systems的電子郵件指出，沒有公佈這個機器的價格或何時上市。

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