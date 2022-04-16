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工程師人夫「10年沒升職」想跳槽　老婆炸鍋：為何不替我跟孩子想

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲老公10年沒升職想跳槽，老婆氣炸不准：「為什麼不替我跟孩子想」。（圖／取自免費圖庫freepik）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在爆料公社抱怨，她的老公在科技公司當工程師，因為快10年沒有升職，覺得丟臉又沒有前途，加上有朋友創業想挖角，讓老公萌生跳槽的念頭，但她認為家裡剛買房，孩子也還在讀國小，大罵老公「為什麼不幫我跟孩子想想，穩定的工作不要，硬要辭職冒險」。

原PO在爆料公社App表示，老公有同事準備公司創業，希望老公能跳槽去幫忙，她考量到家裡去年才買房子，如果辭職跳槽，薪水付完房貸，幾乎沒剩下多少，所以反對老公跳槽，結果被狂罵「說我沒有替他想，老公覺得在台積電當工程師快10年都沒升職很丟臉，而且工作太累、壓力太大，他早就受不了」。

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原PO說，老公希望她出去工作，幫忙賺錢填補家用，但兩個正在讀國小的孩子怎麼辦，直接丟安親班嗎，「而且我離開職場快7年，突然要我找工作，我也怕無法適應」、「每次都要我幫他想，為什麼不幫我跟孩子想想，有人當老公爸爸這麼自私的嗎，穩定工作不要，硬要辭職冒險，我當初是瞎了眼才會嫁給他」。

▲工作,職場,理財,上班,效率,賺錢,致富。（圖／取自免費圖庫Stock Snap）

▲網友認為，「女人有工作沒有不好呀，還能獲得很多成就感」。（圖／取自免費圖庫Stock Snap）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「你有想過你老公嗎，沒有，你只想到自己不願意改變現在的生活」、「我老公當初想換跑道，我也義無反顧的擔起家計，夫妻本來就互相，不然真的就變成只是室友了」、「字字句句都是為你想，你真的有為老公想過」。

也有人說，「其實上班比顧小孩快樂，錢也比老公香」、「女人有工作沒有不好呀，還能獲得很多成就感，而且幫忙另一半負擔房貸，我覺得很正常」、「我也離開職場很久，帶孩子也有貸款，現在小孩小一了，先生需要我，所以為了生活，我也上班去了」。

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