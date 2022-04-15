越南與病毒共存　5至11歲兒童開始打疫苗

▲越南疫情。（圖／路透）

中央社

越南去年底喊出「與病毒共存」後，不斷擴大疫苗接種族群，廣寧省14日正式為5至11歲兒童注射COVID-19疫苗，河內市與胡志明市則從明天開始進行。

綜合越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）、越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部統計，越南5歲至11歲兒童估計約有1180萬名，這一族群將陸續施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中約820萬名兒童尚未確診。

越南衛生部與廣寧省相關部門14日在下龍市一所國中為5至11歲兒童接種COVID-19疫苗。越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）出席活動時表示，要為疫苗接種工作做好準備，立即為兒童打疫苗。

廣寧省副省長阮氏幸（Nguyen Thi Hanh）表示，廣寧省是最早發動大規模疫苗接種的地區之一。截至1月27日，符合條件的族群中已有97%接種第3劑；迄今，成人和12歲至18歲族群的第1劑和第2劑疫苗覆蓋率超過99.8%。

報導指出，首都河內市與經濟樞紐胡志明市將從明天開始為5至11歲兒童施打COVID-19疫苗。根據統計，這兩個地區符合施打資格的兒童人數共有逾180萬名。