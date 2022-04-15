離奇！這所高中近100人「集體長腦瘤」　發病率狂飆330倍

記者張寧倢／編譯

美國紐澤西州50歲男子魯皮亞諾（Al Lupiano）罹患罕見惡性腦瘤後被治癒，但同樣罹患腦瘤的44歲妹妹卻在2月病重離世。然而，這對兄妹檔只佔所有與科洛尼亞高中（Colonia High School）相關94名腦瘤患者的冰山一角，有醫師表示，這所學校1955年至1975年的20年間畢業學生發病率，比平均高出330倍。

▲紐澤西州科洛尼亞高中（Colonia High School）傳出94人疑似集體罹患腦瘤。（圖／翻攝自TikTok／drjoe_md）

根據《紐約郵報》報導，魯皮亞諾在妹妹德西莉斯（Angela DeCillis）病逝後，開始懷疑紐澤西州中部伍德布里奇（Woodbridge Township）的科洛尼亞高中與兩人罹患的罕見腦瘤有關。他在臉書上創立社團，詢問當地人是否認識與這所學校相關且罹患腦瘤的人，結果不到6周時間，他已經收集到94名相關病例，這些人多數畢業於1975年至2000年間，不過也有2014年才離開學校的人罹癌。

報導指出，這94人被診斷出不同類型的原發性腦瘤，包含惡性的膠質母細胞瘤（Glioblastoma）以及非惡性癌變但會使人衰弱的腫瘤，例如聽神經瘤（Acoustic neuroma）、血管母細胞瘤（Haemangioblastoma）與腦膜瘤（Meningioma）等病例。

加州急診醫師兼網紅惠汀頓（Joe Whittington）在TikTok上討論了這起集體腦瘤事件，點閱數2天內迅速突破300萬。他解釋，儘管目前罹患膠質母細胞瘤的確切人數仍處於未知，據美國神經外科醫師協會數據顯示，但這種罕見癌症的發病率約只有10萬分之3.21，然而，科洛尼亞高中1955年至1975年間的發病率卻是300分之4.2，患病機率足足高出平均值的330倍。

魯皮亞諾妻子也是科洛尼亞高中的校友，她同樣被診斷出罹患腦瘤。魯皮亞諾受訪時認為，造成集體患病的罪魁禍首是「電離輻射汙染」。他稱這所學校建於1967年，距離校地19公里外有一間工廠專門碾碎、乾燥、儲存、包裝和運輸用來開發原子彈的鈾礦石，但這家工廠1967年關廠，魯皮亞諾懷疑有部分受輻射汙染的土壤被用來填入學校操場，「在得到答案前，我不會罷休。」

如今，科洛尼亞高中約招收1300名學生，據稱許多人都對可能發生的集體罹癌事件感到非常焦慮。伍德布里奇市長表示，政府正在考慮對學校採取可能措施，而本周末開始，占地28英畝的校園將展開各項輻射評估，採樣室內空氣以檢測氡（Radon）元素的濃度，「我們都很關心此事，都想弄清真相。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》