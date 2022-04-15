正妹被俄軍性侵行刑式爆頭　爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光

▲父親目睹女兒遺體心碎。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭布查(Bucha)失蹤16歲少女卡琳娜(Karina Yershova)，近來在亂葬崗中被找到遺體，發現生前遭俄軍性侵殺害。更令人心碎的是，父親決定再看女兒最後一眼時，映入眼簾的卻是女兒被凌虐到殘破不堪的遺體，不但頭幾乎只剩一半，手上的指甲也被拔光。

英國《每日電訊報》報導，最初被報導為16歲的卡琳娜其實現年23歲，41歲繼父安德烈(Andrii Derenko)表示，失蹤1個月的女兒生前遭俄軍性侵、後腦勺中彈，然後被扔在一個埋有400多具屍體的亂葬崗中，「她是被近距離射殺的，頭的一半幾乎不見了」，而他為了怕妻子奧萊娜(Olena Derenko)傷心，舉行喪禮時不敢開棺讓對方看到女兒遺體。

安德烈表示，警方一開始只告訴他們，女兒是遭人謀殺並且受到折磨，但是隱瞞了許多細節，「我們懷疑女兒有被性侵，可是他們只讓我們看女兒的上半身，只看上半身我就能夠想像，遺體其他部份會是什麼模樣」。

Powerful set of pictures by our photographer @PauloGrover of an emotional funeral ceremony of Karina Yershova in

Bila Tservka ,Kyiv #UkraineRussiaWar #Ukraine️ pic.twitter.com/QW8gLBnKcY — Telegraph Pictures (@TelegraphPics) April 13, 2022

報導中指出，卡琳娜的遺體上有許多撕裂傷，她的手被嚴重燒傷甚至見骨，指甲幾乎被拔光。奧萊娜心碎表示，「有人把我的孩子奪走，我還能有什麼感覺？我只能哭，已經哭到再也沒有眼淚了」。

安德烈表示，他們原本居住在烏克蘭東部頓內茨克(Donetsk)地區，2014年為了逃離俄軍才會搬到布查，「我恨俄國人，雖然生長在當地的我們都會說俄語，但我痛恨他們，他們竟然殺害了這個會說俄語的女孩，現在我為了講俄語感到羞愧，俄羅斯士兵不是人，他們是禽獸」。