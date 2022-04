正妹被俄軍性侵行刑式爆頭　爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光

▲父親目睹女兒遺體心碎。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭布查(Bucha)失蹤16歲少女卡琳娜(Karina Yershova),近來在亂葬崗中被找到遺體,發現生前遭俄軍性侵殺害。更令人心碎的是,父親決定再看女兒最後一眼時,映入眼簾的卻是女兒被凌虐到殘破不堪的遺體,不但頭幾乎只剩一半,手上的指甲也被拔光。

英國《每日電訊報》報導,最初被報導為16歲的卡琳娜其實現年23歲,41歲繼父安德烈(Andrii Derenko)表示,失蹤1個月的女兒生前遭俄軍性侵、後腦勺中彈,然後被扔在一個埋有400多具屍體的亂葬崗中,「她是被近距離射殺的,頭的一半幾乎不見了」,而他為了怕妻子奧萊娜(Olena Derenko)傷心,舉行喪禮時不敢開棺讓對方看到女兒遺體。

安德烈表示,警方一開始只告訴他們,女兒是遭人謀殺並且受到折磨,但是隱瞞了許多細節,「我們懷疑女兒有被性侵,可是他們只讓我們看女兒的上半身,只看上半身我就能夠想像,遺體其他部份會是什麼模樣」。

