玩太嗨腹痛送院！X光驚見膀胱纏80cm耳機傻眼　他羞：1週要爽5次

▲印尼一名男子在手淫時，往自己的尿道狂塞耳機線，導致耳機線卡在了膀胱內，下同。（圖／翻攝自放射學病例報告）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名34歲男子最近因腹痛難忍、排尿困難，而被送到急診接受治療，不料醫師照了X光片後驚訝發現，這名男子竟在手淫時，往自己的尿道狂塞一根約80公分長的耳機線，以獲得「性愉悅和滿足感」，卻意外讓耳機線卡在了膀胱內，才引發腹部劇痛。

據《紐約郵報》報導，這名男子沉迷於耳機線帶來的快感，因此每週會在手淫時，將耳機線塞入體內3到5次，尋求刺激。最近，他在自慰時，居然透過陰莖的小孔，一直沿著尿道，將長約80公分、寬約3公分的耳機線全都塞到膀胱內，最後卻無法取出，導致他難以排尿，腹部也產生劇烈疼痛感。

男子別無他法，只好立刻到醫院掛急診。醫師照完X光片後發現，耳機線確實是以線狀纏繞的方式，卡在了男子膀胱內，才導致他出現腹痛、無法排尿的症狀。醫師指出，這名男子並無精神疾病症狀、強迫症、焦慮或抑鬱等，精神狀況也十分良好，猜測他應是患上了「尿道多栓塞症狀」（Polyembolokoilamania），即喜歡將異物塞進陰莖、尿道或陰道裡，來尋求快感。

醫師表示，所幸這名男子體內的耳機線並未附著在膀胱壁上，因此院方才能用鑷子小心地為他取出耳機，並在隔天讓男子出院。不過醫師也警告，由於異物很有可能會因為纏繞在器官上，而難以被去除，因此人們最好還是不要隨意地將異物塞入體內較好。