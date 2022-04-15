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俄發外交照會警告美國　軍援烏克蘭是「火上澆油」後果無法預測

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯政府發出外交文件，警告美國軍援烏克蘭是在火上澆油。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯政府本周向美方發出外交照會，《華盛頓郵報》依據所見的文件副本指出，莫斯科警告美國與北大西洋公約組織（NATO），向烏克蘭運送「最敏感」的武器系統猶如火上澆油，可能會帶來無法預測的後果。此前，拜登總統才剛批准了一項8億美元的軍援計畫，首次向烏克蘭運送155毫米榴彈砲的重型火砲系統。

根據《華郵》報導，拜登政府最新一輪武器增援將向烏克蘭運送包含18門155毫米榴彈砲、300架「彈簧刀」無人機、11架Mi-17直升機，以及額外的可攜式防空與防坦克飛彈和數百萬發彈藥。報導指出，155毫米榴彈砲是一種與俄羅斯系統相容的遠程火砲系統，美國官員稱首批武器將在幾天內抵達烏克蘭。

俄羅斯12日向美國發出一份題為《俄羅斯在基輔政權被提供大量武器與軍備的景況下的擔憂》的俄文外交照會，同時提供了翻譯本，已由俄羅斯駐美大使館轉交給美國國務院。文件指出，「我們呼籲美國與其盟友停止對烏克蘭不負責任的軍事化行為，這對區域與國際安全而言，意味著不可預知的後果。」

據了解，俄羅斯認為「最敏感」的項目包含「多管火箭發射系統」，儘管北約與美國據信未向烏克蘭提供這類武器，但俄國仍指責西方盟國在運送武器方面違反嚴謹原則，無視了高精準度武器落入烏克蘭激進民族主義與極端分子手中的威脅。

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