拜登計畫5月下旬訪韓！將會晤南韓新總統尹錫悅　美韓雙方協商中

▲美韓正在協商，拜登5月下旬訪問日本前，先順道停留南韓2天1夜，同時會晤南韓新總統尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

尹錫悅將於5月10日正式就職南韓總統，有日媒引用多數外交消息人士的說法透露，美國總統拜登計畫在5月下旬出訪日本主持「四方安全對話」（QUAD）之前，會先順道訪問南韓、會晤南韓新總統尹錫悅，時間點落在5月21日前後，目前美國、南韓當局正在協商中。對此，尹錫悅方面表示，目前還無法確認任何事項。

根據日媒《日本新聞網》（JNN），目前美國、南韓雙方正在協商，在拜登於5月下旬前往日本東京召開美、日、印、澳「四方安全會談」（QUAD）之前，擬先行造訪南韓首爾，在首爾停留2天1夜，並與南韓剛上任的新總統尹錫悅召開美韓元首峰會，目前雙方正朝5月21日前後舉辦拜尹會的方向協商。

一旦尹錫悅確定將於5月21日與拜登舉行美韓元首峰會，則將會是南韓建政以來上任後最快會晤美國元首的領導人。

根據《韓聯社》，目前南韓、美國當局正朝上述方向協商，南韓期盼能朝儘速安排拜登訪韓的方向努力；不過對此，尹錫悅的總統職務交接委員會關係人士卻表示，目前雙方還在協調日程，還未有任何談妥的事項，「上次韓美政策協議團訪美時，曾表示期盼趁拜登出訪亞洲行程時，能儘早安排韓美元首峰會。」

針對日媒報導，尹錫悅總統交接委員會首席副發言人元壹喜（원일희，前SBS報導本部論說委員）於今（15）日下午在簡報會議中表示，目前針對與拜登總統的首場韓美元首峰會的談論，尚未有任何確定事項，「就連5月21日這個日期，至今為止還不在討論或考慮的事項。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》