美5至11歲兒童「第3劑疫苗」數據出爐！　輝瑞：Omicron抗體增36倍

▲美國5至11歲兒童中，只有28％的人接種完兩劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech表示，旗下第3劑新冠疫苗對5到11歲的兒童在對抗Omicron上有顯著保護力，接種後抗體增加近36倍，未來幾天內會向美國、歐盟申請緊急授權使用。

根據《路透社》報導，輝瑞與BioNTech指出，針對30名接受第3劑疫苗的兒童血清進行分析後發現，對抗Omicron的中和抗體增加了36倍，對付原始版本病毒的中和抗體也提高了6倍。

這項中後期研究針對140名5至11歲兒童接種10微克的加強劑，一般成年人是接種30微克。輝瑞與BioNTech預計在未來幾天內，會向美國申請對5到11歲的兒童加強劑的緊急授權使用，另外也會向歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）提交申請。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，在5至11歲兒童中，只有28％的人接種完兩劑疫苗，人數約在800萬，因此目前不確定加強劑的需求量有多少。有鑑於這此年齡區間的重症感染與住院機率很低，所以也有人對兒童施打加強劑提出質疑。

美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）專家貝許提恩（Anna Bershteyn）表示，這項研究的規模非常小，目前還需要更多數據來支持兒童接種加強劑的效力，以及應對未來病毒變異株的效果。

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