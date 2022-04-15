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死守馬力波！烏海陸兵投降慘況曝光　眼腫臉瘀青上銬登俄官媒

▲▼ 英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin）投降。（圖／翻攝自推特cossackgundi）

▲艾登家人一眼就認出艾登身上的刺青。（圖／翻攝自推特cossackgundi）

記者詹雅婷／綜合報導

英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin）與部隊同袍堅守馬力波超過48天，最終因耗盡食物、彈藥向俄軍投降。然而才沒過幾天，依據俄羅斯官媒釋出的畫面，艾登眼部腫脹、臉部明顯受傷，雙手被上銬，看起來疲憊不堪，讓艾登的家人感到相當恐懼。

綜合每日郵報、每日快報報導，現年28歲的艾登投降後的畫面片段登上俄國媒體，不但把他描述成一名在馬力波為納粹作戰的英國傭兵，更有俄媒宣稱他曾在敘利亞戰事中幫激進伊斯蘭主義者作戰，涉嫌為恐怖分子打仗。

然而令外界關注的是，在俄國釋出的影片中，艾登臉上有明顯瘀青，頭部有道頗深的傷口，雙手被上銬，而這一幕讓他的家人感到不安與震驚。

▲▼英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin） 。（圖／翻攝自Telegram）

▲艾登所屬的海軍陸戰隊耗盡所有補給與彈藥，別無選擇只能投降。（圖／翻攝自Telegram）

艾登家人指出，他額頭上的紅色痕跡看起來就像是被槍托打過，神情看起來筋疲力盡且臉色蒼白，「俄國人到底對他做了什麼？但不管他的樣子有多可怕，至少還活著，讓我們鬆了一口氣」，儘管起初希望投降的消息只是煙霧彈，但畫面清楚顯示他已經被俄軍囚禁，呼籲俄方要善待、以人道方式對待艾登。

▲艾登原訂要在上周與未婚妻結婚。（圖／翻攝自推特）

事實上，艾登擁有烏克蘭與英國雙重國籍，來自英國諾丁漢郡，在愛上烏克蘭西南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）一名女子後，在2018年移居烏克蘭，並加入烏克蘭武裝部隊。艾登原訂要在上周與未婚妻結婚。

艾登本周透過網路證實，所屬的海軍陸戰隊堅守馬力波超過48天，耗盡所有補給、彈藥與食物，別無選擇只能投降。而艾登的投降也讓他成為俄烏衝突中第一名已知英國籍戰俘，他的家人非常希望烏克蘭政府安排交換戰俘事宜。

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