莫斯科號沉沒！專家：烏克蘭能靠飛彈「釘住」黑海俄軍

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日被證實沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦起火後沉沒，據信是遭烏克蘭以反艦飛彈擊中所致。有專家認為烏軍大有可能靠飛彈讓俄國海軍動彈不得，並能對中國敲山震虎。

俄羅斯國防部指巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）13日因艦上彈藥起火，官兵已棄船撤離；俄軍14日證實莫斯科號於惡劣天候拖回港口途中沉沒。烏克蘭方面聲稱是烏軍用海王星（Neptune）反艦飛彈擊沉莫斯科號，是烏國自製的海王星飛彈首度實戰應用。



「華盛頓郵報」引述不願具名的五角大廈高層指出，莫斯科號爆炸時位處烏國南部大港敖德薩（Odessa）外海約120公里；另一知情美方官員透露，美方認為莫斯科號確是遭烏軍擊沉，但無法查證烏軍具體使用的武器系統。

「紐約時報」指出，俄軍黑海艦隊開戰以來就活躍於相關海域，不時自海上發射飛彈打擊烏克蘭內陸目標並切斷烏克蘭海上命脈，莫斯科號沉沒對烏軍無疑是一大象徵性勝利，令俄方顏面無光。

美國海軍水面作戰少校藍開斯特（Jason Lancaster）表示，類似威脅足以「改變對手的戰場作為」。

藍開斯特為獨立智庫「國際海事安全中心」（Center for International Maritime Security）撰文時寫道：「戰場行為被迫改變，會限制俄軍利用艦隊優勢的能力，突襲帶來的額外壓力會讓俄軍疲於奔命，並可能最終導致犯錯。」

軍事專欄作家佛萊登柏（Brian E. Frydenborg）指出莫斯科號被擊沉，代表的意義是只需些許協同部署、公開來源情報、美國與北約衛星和其他情資相助，靠幾十枚甚至20枚反艦飛彈就足以讓俄軍目前在黑海、亞速海全部約20多艘的大型水面艦成為活靶。

佛萊登柏表示，西方宣布提供烏克蘭反艦飛彈將成為此戰「遊戲改變者」，一如標槍（Javelin）等各類反戰車飛彈在戰場給予俄軍痛擊般，也預示俄國海軍在侵烏戰爭裡的機會之窗將關閉，「俄國海軍在黑海或亞速海的末日已臨」。

聖安德魯大學（University of St Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips P.OBrien）推文，他認為莫斯科號被擊沉一事受衝擊最大者是中國，因為這是俄烏戰爭顛覆戰略算計與意願的又一明證，會讓想輕啟戰端的國家三思。

不過紐時指出，莫斯科號沉沒固能激勵烏軍士氣，卻不大可能扭轉戰局。

烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol）全面淪陷為時已近，俄軍拿下馬立波除能建立起連結俄國從烏東到克里米亞一條完整的陸橋、令烏克蘭喪失重要海岸線，還能釋放攻打馬立波的軍力轉入到其他戰場。

五角大廈估計俄國海軍在黑海及亞速海的艦艇多達數十艘，烏克蘭想翻轉俄軍的海優恐非易事。