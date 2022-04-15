不用再戳鼻子！FDA首批新冠呼吸檢測法　3分鐘出結果、準確率90%

記者葉睿涵／綜合報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）14日發布緊急使用授權（EUA），首次批准相關單位使用呼吸樣本進行新冠檢測，未來人們只需要呼出氣體，就能檢測出是否已染疫，十分方便。FDA指出，新方法能在短短3分鐘內檢測出呼吸樣本中的新冠病毒，而且準確度高達91.2%。

據《紐約時報》報導，FDA設備與放射診療健康中心主任舒倫（Jeff Shuren）表示，FDA新通過的呼吸檢測法，是使用InspectIR新冠呼吸分析儀，來檢測被採樣者呼出的氣體中，是否存在與新冠病毒相關的5種揮發性有機化合物（VOCs），以確定被採樣者是否染疫。

▲美國FDA首次批准人們使用InspectIR新冠呼吸分析儀來進行新冠檢測。（圖／翻攝自YouTube／InspectIR Systems）

據FDA發布的聲明顯示，InspectIR新冠呼吸分析儀用的技術是「氣相色譜-質譜法」（GC-MS），它可以分離和識別化學混合物，快速檢測出被採樣者呼出的氣體是否存在病毒的揮發性有機化合物。

在一項2409人參與的研究中，InspectIR新冠呼吸分析儀成功識別了91.2%的陽性樣本和99%的陰性樣本，且在隨後一項評估其對Omicron有效性的研究中也表現良好，顯示其準確性很高。

▲美國FDA批准使用呼吸樣本進行新冠檢測的聲明。（圖／翻攝自FDA官網）

不過FDA警告，在使用InspectIR新冠呼吸分析儀檢測時，即使結果呈陰性，也不應該將患者完全排除在感染之外，因為醫者必須考慮到患者最近的接觸史和臨床病症，而相關分析儀也不應被用作治療或管理患者的唯一決策依據。

InspectIR新冠呼吸分析儀大約只有一件隨身行李大小，可以在不到3分鐘的時間內得出結果，而且一台分析儀每天可以分析160個樣品，可以由訓練有素的操作員在診所、醫院和行動檢中心使用；若按InspectIR預計每週生產約100台儀器來計算，那美國每月的檢測能力將可提高約6.4萬個樣本。