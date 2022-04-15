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新口味！台鐵「鯖魚便當」開賣　這4車站能買每個80元

▲台鐵鯖魚便當。（圖／台鐵）

▲台鐵鯖魚便當。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局加入ESG企業永續發展行列，台中餐廳推出每份80元的鯖魚便當，自4/15起至6/15止，臺中鐵路餐廳舉辦「鯖食養生」便當集點送鯖魚風好禮推廣活動，每日限量供應，可至臺鐵新竹、臺中、高鐵新烏日、彰化車站購買。

台鐵局表示，台中餐廳響應臺灣永續海鮮運動「減碳、食在地、愛海洋」，正式推出獲「海洋之心生態標章」認證、美味永續兼具的臺灣鯖魚便當，率先成為全國陸海空交通運輸產業第一位供應永續海鮮餐食的「愛海店家」。

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「鯖魚便當」的主菜選用油脂肥嫩，肉質綿密鮮美烤鯖魚外，也獲得臺灣海洋保育與漁業永續基金會推動「海洋之心生態標章」，魚肚帶有細微小斑點的花腹鯖，是臺灣近海漁撈量最大的魚種。

另佐以帶有阿婆懷舊味的香辣爽口又飽滿清甜蘿蔔乾 、充滿金黃色澤又芳香四溢古早味滷蛋、醬香味濃好吃不死鹹的台式滷豆干及當季鮮脆時蔬。

臺中鐵路餐廳自4月15日至6月15日止，每日午餐時段限定販售100個「鯖魚便當」，售價80元，並搭配推出「鯖食養生」集點送鯖魚風好禮推廣活動，凡前往臺鐵新竹、臺中、高鐵新烏日、彰化車站等4處的台鐵便當店購買鯖魚便當，就有機會集點後至臺中車站台鐵便當店兌換相關精美好禮。

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