解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯國防部14日證實,黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號在拖救過程中沉沒,引發國際嘩然。莫斯科號是俄軍的第三大艦艇,除了戰力堅強外,過去還曾在蛇島取得代表性勝利,是俄軍重要的象徵與軍事資產。專家質疑,莫斯科號共有3層防空系統,理應能抵禦3次海王星反艦飛彈的攻擊,為何如今卻輕易就被擊潰。

▲俄羅斯國防部證實,「莫斯科號」已在14日沉沒。(圖/路透)

綜合美聯社與BBC報導,建於1979年的莫斯科號(Moskva)過去被稱為光榮號(Slava),是前蘇聯海軍隸下的光榮級飛彈巡洋艦的首艦。蘇聯解體後,俄軍在2000年以莫斯科市將其重新命名,讓這艘號稱世界最強的艦艇再次投入服役。

莫斯科號曾領導過多宗俄羅斯對烏克蘭的海上襲擊。在烏俄大戰開打初期,俄軍曾在攻取蛇島的過程,開著莫斯科號接近蛇島,同時威脅島上邊境警衛隊投降。俄軍的威脅立刻遭到蛇島邊境警衛隊的拒絕,甚至對著船艦大罵,「去你X的」、「下地獄吧」,激怒俄軍將島上邊境警衛隊全數俘虜,卻沒想到當初烏克蘭的詛咒現在竟一語成讖。

Ukrainian forces have hit with a Neptune antiship missile the flag ship of Russia's Black Sea Fleet, the 500 crew Moskva and used IR camera to tape it and created a song about it. It may have sunk.....



Oh this is THE same ship the Marines on Snake Island said "Rus Warship f*" pic.twitter.com/J9XsEXkVUc