20歲陪酒女「小三上位」嫁恩客　驚覺老公不倫10多女！孩子生16個

▲日本20歲女子下海當陪侍，遇到貼心的客人，最後竟把心也給了對方。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張寧倢／編譯

日本53歲女性洋子（ヨウコ，化名）從小就缺乏自信，為了早點自立門戶，她在20歲時就踏入八大行業，陪酒時遇到一名已婚「恩客」，當洋子和父母斷絕關係而離家，對方得知她沒地方住，還貼心替她租了一間公寓，兩人最終相戀結婚，不過，婚後她卻發現老公竟與10多名女性有特殊關係，還和她們生了16名孩子。

日本「現代商業」（現代ビジネス）報導，洋子20歲遇到人生的第一個轉捩點，她從短期大學畢業後開始陪酒接客，父母發現後勃然大怒，最終她不得不離開老家，雖然提早達成她從小就想獨立生活的願望，但卻得面對沒地方住的艱難現實。這時，一名男性「恩客」向洋子伸出援手，貼心地租了一間公寓給她，又介紹她到另一家店工作，那家店的老闆娘還替她付房租。

久而久之，洋子和這名恩客發展成戀人關係，不過，對方年紀比她大了超過10歲，又有老婆，她打定主意不結婚了。沒想到，過了1年多，洋子懷孕了。男方為了她離婚，並在洋子30歲時和她再婚，看似幸福的一切卻在婚後瞬間破滅。洋子發現老公除了她之外，婚後仍與10多名女性保持著「特殊關係」，還和她們生了多名孩子，光是洋子知情的就有16名，而她這個正牌妻子所生的是其中第12個小孩。

洋子自己也是小三上位，由於經濟狀況並未受到影響，她也試圖理解老公，還努力持家育兒。然而，結婚6年多以來，丈夫經常在家務的小細節上嚴格要求洋子，「衣服一定要燙平」、「每個角落都要打掃乾淨」、「孩子為何考試失利」等等，導致洋子精神狀況達到極限，罹患躁鬱症。兩人離婚那年，洋子39歲。

經歷過失敗的婚姻後，當時的洋子想成為心理諮商師，卻籌不出學費，雖然賣過化妝品、在校園廚房煮營養午餐，但表現總是跟不上別人，於是她重回特種行業，靠著男客每月10萬日幣（約新台幣2.3萬元）的包養費度日，她最多曾同時當4個男人的情人，每月拿到40萬日幣（約新台幣9.2萬元）。

洋子表示，她會鼓勵那些男人，聽他們說話訴苦，卻不會被束縛，或許這就是她一直夢想的「獨立自主」，人生不是一成不變的，總會找到自己的生活方式，「我想過著讓自己感到驕傲的生活。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》