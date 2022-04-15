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烏軍反攻俄羅斯！武裝戰鬥機空襲6棟民宅　俄邊境宣布進入緊急狀態

▲▼烏軍戰鬥直升機疑似空襲俄羅斯布良斯克州。（圖／翻攝自News Story Ukraine）

▲烏軍戰鬥直升機疑似空襲俄羅斯布良斯克州。（圖／翻攝自News Story Ukraine）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍自從2月底針對烏克蘭發起侵略行動後，不僅在當地攻擊、虐殺平民與兒童，甚至還性侵婦女與女童，引來國際社會輿論抨擊。不過，俄羅斯當局於當地時間14日表示，位於俄羅斯西部的布良斯克州克利莫沃區（Klimovsky District）已進入緊急狀態，因為該地遭到烏軍戰鬥機襲擊，造成6棟建築受損、7人受傷。

根據《路透社》，俄羅斯官員於當地時間14日表示，烏克蘭武裝戰鬥直升機襲擊布良斯克州的住宅大樓，造成6棟建築物受損、7人受傷。莫斯科當局警告，這場烏軍「非法越境襲擊」的事件，恐怕將引發俄軍「不受克制」地針對烏克蘭首都基輔實施報復性攻擊。

俄羅斯聯邦偵查委員會則在一份聲明中表示，「2022年4月14日，烏克蘭武裝部隊軍事人員使用2架配備重型進攻性武器的戰鬥直升機，非法進入俄羅斯聯邦領空，他們在低空中進行移動，對克利莫沃地區的居民住宅進行至少6次的空襲，造成6棟建築物受損、7人受傷。」

俄媒《塔斯社》指出，俄羅斯布良斯克州當局因擔心烏軍的「非法越境襲擊」會招來進一步的罷工，因此先行關閉學校；俄羅斯聯邦安全局（FSB）則表示，布良斯克州克利莫沃地區的一處邊境哨所遭到烏克蘭軍隊使用迫擊砲襲擊，導致車輛受損。

《俄新社》表示，一名俄羅斯的衛生當局官員稱，該場攻擊造成2人嚴重受傷。

▲▼ 俄國境內別爾哥羅德州（Belgorod）儲油設施遇襲起火。（圖／路透）

▲俄國境內別爾哥羅德州（Belgorod）儲油設施於4月初遭俄軍空襲起火。（圖／路透）

俄羅斯國防部於13日警告，若烏克蘭軍隊持續進行「破壞與攻擊」，恐怕將引發俄軍對基輔的反擊，「假設此類事件繼續發生，那麼俄羅斯聯邦武裝部隊將會針對包括基輔在內的決策中心進行攻擊，迄今為止俄軍一直保持『克制』、尚未攻擊這些決策中心。」

俄羅斯境內與烏克蘭接壤的4個地區、以及目前俄羅斯所控制的克里米亞地區的政府相關部門11日宣布，他們將加強安全措施，防範來自烏克蘭的「挑釁」。

對此，烏克蘭國防部拒絕就近來數起邊境攻擊事件進行回覆，而烏克蘭反假新聞中心則在聲明中指控俄羅斯情報機構在俄羅斯境內實施「恐怖主義行動計畫」，試圖煽動反烏克蘭的「歇斯底里情緒」。

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