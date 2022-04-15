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曾怨普丁害他變窮鬼！　俄富豪偷帶女人去「萬元高檔餐廳」被抓包

▲▼俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社）

▲俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman）曾表示，受到西方國家制裁影響，他在英國只能以當局配給的金額負擔基本生活開銷，每天只能宅在家煮飯度日，形同軟禁。不過有人向媒體爆料指出，弗里德曼和一名年輕女子到一間兩人基本消費近萬元的高檔餐廳吃飯，且過程十分愜意，完全不像「過著從天堂掉到地獄的貧窮生活」。

根據《每日郵報》報導，倫敦一名男子和烏克蘭友人到知名高檔餐廳C London Restaurant用餐時，意外發現坐在隔壁桌的竟是身價逾108億英鎊（約台幣4190億元）的俄羅斯阿爾法集團（Alfa Group）創辦人弗里德曼。目擊男子表示，「跟我一起來的烏克蘭朋友一眼就認出他，我很驚訝，因為他看起來相當輕鬆，完全沒有緊張的感覺，也不像是個處於危機中的人。」

在俄軍侵略烏克蘭後，弗里德曼不愁吃穿的富裕生活產生巨大變化。他受訪時透露，在西方頒布制裁措施後，他的信用卡被凍結，每個月只能使用配給的2500英鎊（約台幣9.7萬元）過活，「英國當局只給我一定數量的生活費，這樣我才能坐計程車、買基本食材。但如果考量到倫敦的物價，這費用其實相當有限！」

弗里德曼抱怨，他現在過著猶如從天堂掉到地獄的貧窮生活，「我不知道，就算我不再過上奢華的生活，我的生活費用是否足夠。我甚至只能被迫關在家裡吃飯，連帶人上餐廳吃頓飯都是問題。我現在這樣，根本是形同軟禁！」

目擊男子指出，現年57歲的弗里德曼似乎和一名小他約20歲的女子一起用餐，「他沒有環顧四周，似乎也不擔心自己可能會在任何時候被普丁毒死，或是遇上任何類似的事情，他看起來就是超輕鬆，這讓我的朋友非常火大。」

據了解，這間餐廳是倫敦最受歡迎的高檔義大利餐廳之一，足球金童貝克漢夫婦也是這裡的常客，目擊男子說，當天他這餐花了250英鎊（約台幣9700元），相信弗里德曼的花費應該不少於此，「依照先前的說法，這餐可能是另一名女子付錢，畢竟弗里德曼曾說，他負擔不起昂貴餐廳的費用。」

俄烏戰事爆發後，弗里德曼曾說，「我在英國、其他歐盟國家投資了數十億美元。對於遭到西方國家制裁，我的反應是，他們奪走了我的一切、把我趕了出去！一些經濟制裁或許有效，因為確實對俄國經濟施加壓力，但對私營企業的制裁沒有任何意義。」

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