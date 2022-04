曾怨普丁害他變窮鬼！　俄富豪偷帶女人去「萬元高檔餐廳」被抓包

▲俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯億萬富豪弗里德曼(Mikhail Fridman)曾表示,受到西方國家制裁影響,他在英國只能以當局配給的金額負擔基本生活開銷,每天只能宅在家煮飯度日,形同軟禁。不過有人向媒體爆料指出,弗里德曼和一名年輕女子到一間兩人基本消費近萬元的高檔餐廳吃飯,且過程十分愜意,完全不像「過著從天堂掉到地獄的貧窮生活」。

根據《每日郵報》報導,倫敦一名男子和烏克蘭友人到知名高檔餐廳C London Restaurant用餐時,意外發現坐在隔壁桌的竟是身價逾108億英鎊(約台幣4190億元)的俄羅斯阿爾法集團(Alfa Group)創辦人弗里德曼。目擊男子表示,「跟我一起來的烏克蘭朋友一眼就認出他,我很驚訝,因為他看起來相當輕鬆,完全沒有緊張的感覺,也不像是個處於危機中的人。」

Russian billionaire living on 'just £2,500-a-month' dines in Mayfair: https://t.co/CkvoFcQUYi