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南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存

▲▼南韓政府宣布，18日起將全面解除社交距離措施。圖為位於首爾弘大的餐廳。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓政府宣布，18日起將全面解除社交距離措施。圖為位於首爾弘大的餐廳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（15）日通報新冠肺炎單日新增確診數為12萬5846例，儘管近來還是連日新增10、20多萬例，但政府認為感染高峰期已過，疫情呈現下降趨勢，加上從過去以來實施的社交距離政策不再有太大成效，因此決定從18日起將全面解除聚會人數限制、大眾場所營業時間限制，看電影可脫罩飲食。社交距離措施自從新冠疫情爆發後，至今已實施2年1個月。

南韓政府稍早又旋即宣布，為了應對「後Omicron病毒時代」，新冠肺炎的傳染病等級將會從1級調降至2級，5月下旬起新冠肺炎確診者不再實施7天的隔離，可自行撥打電話至社區診所或醫院進行線上看診，日常生活照舊，不過醫療費用需個人自行承擔。

根據《韓聯社》，南韓政府昨（14）日下午頒布相關消息，而國務總理金富謙15日上午召開新冠肺炎中央災難安全對策本部會議時，便正式宣布解除實施2年1個多月的社交距離政策，包括解除聚會人數最多10人的限制；解除餐廳、咖啡廳、室內體育設施等大眾場所最晚營業至凌晨0時的限制。

原本大型集會與活動限制最多參與人數為299人、宗教設施限制入場人員最多為70%，如今也將全面解禁；而從25日起，電影院、室內體育設施、宗教場所也可以脫下口罩飲食。據悉，南韓政府從2020年3月起開始推動社交距離政策。

至於義務戴口罩的政策將會依現行制度繼續維持。金富謙表示，「室內義務戴口罩的政策，無法避免地仍需繼續維持；不過相對來說染疫危險性較低的室外，是否解禁口罩政策，將視2周後的防疫狀況而定。」

另外，南韓政府也宣布從25日起，新冠肺炎的傳染病等級將會從1級調降為2級，從5月下旬起，新冠肺炎確診者將不再實施隔離。金富謙表示，一旦調降傳染病等級，則隔離也會從義務轉為勸導，居家治療也不再有強制性；不過為了免除混亂，將會安排4周的勸導期，之後分階段實施解禁。

報導指出，隨著新冠肺炎的傳染病等級調降至2級，視同為流感等級的疾病，與肺結核、麻疹、霍亂、水痘等一樣為2級傳染病，由於新冠肺炎確診者的7天隔離期、居家治療制度將從5月下旬起免除，政府將不再負擔確診者的醫療費用與生活費用補貼，患者須自行承擔。

金富謙最後強調，政府推動恢復日常生活（與病毒共存）的同時，也不會忘了針對疫情可能再度迎來高峰的風險做準備。

然而，南韓醫療界卻不太樂觀。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴俊植（엄준식，音譯）表示，「雖然最近確診者驟降不少，但連日以來通報的單日新增確診者還是超過10萬例以上，依舊有相當多的患者擁有感染地區社會的病毒傳播力。在確診者如此之多的情況下，若貿然重新配置醫療人力與病床，反而會加重醫療現場的負擔，甚至招致確診者再度暴增的情況。」

初稿：09:55
更新：10:07

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