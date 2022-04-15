女瞎扯英巨富遺孀「擁百億美金」　5人被騙470萬討債男也上當

記者黃翊婷／綜合報導

國中畢業的吳姓婦人自稱是英國鋼鐵大亨詹姆斯‧盧瑟福（James Wilsons）的遺孀，繼承數百億元美金的遺產，並以此陸續向5人借錢，成功騙到470多萬元，後來有受害者發現上當，委託他人前去討債，結果連討債的人也被騙，總計6人受害。台中地院依詐欺等罪，判吳女4年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲吳女瞎掰自己是英國富商的遺孀，並從5名受害者手中騙走470多萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，吳女（案發時63歲）學歷為國中畢業，曾從事廣播電台及電視台工作，2019年3月間她自稱是英國鋼鐵大亨詹姆斯‧盧瑟福的遺孀，並繼承數百億元美金的遺產，塔塔鋼鐵倫敦冶金公司是她手中持有最大的公司，但因為沒有新台幣可以繳納遺產稅，希望馮姓女子能先借她110萬元，過兩天拿到遺產後，願意償還1200萬元。

成功得手之後，吳女在2019年4月再度使詐，向王姓女子聲稱有管道可以購買即將上櫃的公司股票，接著又搬出「英國巨富遺孀」的說詞，騙得186萬餘元。吳女使用相同的手法陸續行騙，導致馮姓、王姓、蔡姓等5人上當，總計損失470多萬元。

王女、蔡女不甘受騙，於是委託魏姓男子幫忙催討，沒想到吳女憑著她的「口才」，讓魏男相信她是洪姓美國華裔航空機師的未婚妻，並聲稱有200萬美金被台中海關扣留，需要補繳關稅200多萬元，最後騙走魏男205萬元。不過，這筆錢並未落入吳女口袋，而是被另一個詐騙集團取走。

吳女連騙6人後仍不罷休，2021年7月再度以相同手法試圖騙取黃姓男子的錢財，但被識破，對方還假裝上當，最終在相約取款時配合警方將她制伏。吳女到案後雖然坦承詐財，但堅稱美國華裔航空機師一事中她也是受害者，不過並未獲得台中地院法官採信，被依詐欺等罪判處4年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。