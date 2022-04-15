科技股下挫　美股收低113點、台積電ADR跌破百元

▲美股明天因耶穌受難日休市。（圖／路透社）
文／中央社紐約14日綜合外電報導
華爾街股市主要指數今天都收低，科技股在投資人憂心升息的氛圍中下挫，結束因假期而縮短交易的本週。美股明天因耶穌受難日休市。
道瓊工業指數下跌113.36點或0.33%，以34451.23點作收。
標準普爾500指數下挫54.00點或1.21%，收4392.59點。
科技股那斯達克指數挫跌292.51點或2.14%，收13351.08點。
費城半導體指數跌91.09點或2.92%，收3028.22點。
▲美股明天因耶穌受難日休市。（圖／路透社）
文／中央社紐約14日綜合外電報導
華爾街股市主要指數今天都收低，科技股在投資人憂心升息的氛圍中下挫，結束因假期而縮短交易的本週。美股明天因耶穌受難日休市。
道瓊工業指數下跌113.36點或0.33%，以34451.23點作收。
標準普爾500指數下挫54.00點或1.21%，收4392.59點。
科技股那斯達克指數挫跌292.51點或2.14%，收13351.08點。
費城半導體指數跌91.09點或2.92%，收3028.22點。
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