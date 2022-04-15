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科技股下挫　美股收低113點、台積電ADR跌破百元

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股明天因耶穌受難日休市。（圖／路透社）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

華爾街股市主要指數今天都收低，科技股在投資人憂心升息的氛圍中下挫，結束因假期而縮短交易的本週。美股明天因耶穌受難日休市。

道瓊工業指數下跌113.36點或0.33%，以34451.23點作收。

標準普爾500指數下挫54.00點或1.21%，收4392.59點。

科技股那斯達克指數挫跌292.51點或2.14%，收13351.08點。

費城半導體指數跌91.09點或2.92%，收3028.22點。

 

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