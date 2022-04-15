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多圖／AIT邀米其林二星餐廳甜點主廚　大秀9道「美國胡桃甜點」　

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）歡慶4月14日「美國胡桃日」，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與AIT農業貿易辦事處總監史安莉（Emily Scott）作東，在米其林二星「Taïrroir態芮」餐廳，舉辦以美國胡桃為主角的盤勢甜點餐會。

孫曉雅表示，台灣在2021年成為美國農產品出口第六大市場，最受台灣消費者青睞的美國食品之一，正是堅果，2021年台灣進口美國堅果高達近1萬2000噸，創下歷史新高。

事實上，美國「胡桃」近來也異軍突起，成長幅度高達70%，讓台灣成為美國胡桃在亞洲的第三大市場。孫曉雅表示，自己也是美國胡桃的鐵粉，美國南方的外婆家就種著胡桃樹，每年都會收到一大盒外婆寄來的胡桃。

「胡桃」在美國有屬於自己的節日，正是4月14日「美國胡桃日」，整個4月，美國民眾會製作胡桃相關的美食，並跟親朋好友一起分享。因此，美國在台協會（AIT）特別籌劃一場美國胡桃盤式甜點餐會。

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲煙燻胡桃佐焦糖蘋果與馬鈴薯薄片。（圖／記者陶本和攝，下同）

這場餐會推出的9道創作，是由米其林二星「Taïrroir態芮」餐廳的甜點主廚、榮獲「2021年亞洲50大最佳甜點主廚」的賴思瑩（Angela Lai）主導，料理作品包括：胡桃麵包佐胡桃奶油、胡桃馬告阿薩姆、胡桃麥片佐冷凍蜂蜜優格、胡桃油冰淇淋佐醃漬胡桃、煙燻胡桃佐焦糖蘋果與馬鈴薯薄片、胡桃蛋糕佐巧克力脆片與咖啡奶油、烤胡桃棉花糖、夾心胡桃脆餅。

孫曉雅表示，胡桃是美國最受歡迎的零食小點，營養價值高，具有優質的蛋白質、礦物質、維生素與膳食纖維，美國人經常用胡桃入菜，做為甜品、沙拉，甚至有酒廠推出胡桃精釀啤酒。

孫曉雅說，她也希望更多台灣人可以品嚐美國胡桃，未來也會持續推廣美國優質農產品，今天的餐會除了分享美國胡桃，也希望協助更多台灣的廚師、烘焙師，以及食品業者激發不同的創意，讓胡桃在甜點、餐點或各領域，可以有更多創新的發揮。

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲烤胡桃棉花糖、夾心胡桃脆餅。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲胡桃麵包佐胡桃奶油。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲PBJ（Peanut butter & jelly），胡桃烤上色後加入焦糖、酸櫻桃果醬，以及果凍，創作出的甜點。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲胡桃蛋糕佐巧克力脆片與咖啡奶油。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲胡桃麥片佐冷凍蜂蜜優格。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國在台協會（AIT）邀米其林二星餐廳甜點主廚，主責9道「美國胡桃甜點」。（圖／記者陶本和攝）

▲胡桃油冰淇淋佐醃漬胡桃。（圖／記者陶本和攝）

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