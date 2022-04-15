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烏克蘭聲稱「擊沉俄軍艦」　美軍事家：棄艦俄軍會上岸變步兵

▲▼俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」傳遭烏軍成功用飛彈砲擊，導致艦上起火。（圖／路透社）

▲烏克蘭今天聲稱擊沉俄船艦「莫斯科號」，棄艦船員恐上岸變步兵。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭今天聲稱擊沉俄船艦「莫斯科號」，遭俄方否認。網路有消息人士稱，烏克蘭派無人機聲東擊西，吸引艦上人員注意後，再發射飛彈一舉擊中目標。更有消息稱，棄艦的俄軍現在得被派到馬立波當步兵。

儘管烏克蘭方面稱，敖德薩（Odesa）一帶的海王星（Neptune）反艦砲台對俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）造成2次打擊，使這艘186公尺長的巡洋艦起火燃燒。

但俄羅斯國防部表示，莫斯科號艦上士兵已經控制住火勢，船隻僅是受損，且準備拖回港口。

據俄國國防部說法，莫斯科號今天稍早因不明原因起火，並引爆船上彈藥，但艦上主要武器皆未受損，船員也已全數疏散至黑海上的其他船艦。

俄國國防部發布聲明稱：「莫斯科巡洋艦火勢源頭已獲控制」，該艦並未沉沒，艦上的「彈藥爆炸也已停止」。

聲明還稱，造成意外的原因仍待釐清。

烏克蘭方面的說法則大不相同。烏克蘭南部軍事指揮部稍早宣稱，他們發射2枚海王星反艦飛彈擊中莫斯科號，此後艦上彈藥爆炸，加上天候不佳，導致俄軍救援任務受阻，莫斯科號開始下沉。

俄軍正從烏克蘭北部及首都基輔撤軍，朝烏東集結，準備發動新一波攻勢。俄軍若在此時失去莫斯科號，將是一項重大且具象徵意義的損失。

根據軍事分析師，莫斯科號配備16枚飛彈，若失去作戰能力，將使俄國在黑海的戰鬥力大減。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）對此則回應，美方尚無足夠訊息，因此無法確認導致莫斯科號爆炸的確切原因。

柯比告訴美國微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們還不知道（莫斯科號）爆炸的真正原因。」

「我們在社群媒體上看到，莫斯科號可能是遭到烏軍飛彈擊中。我們無法排除這種可能性，但現在缺乏相關資訊。」

烏克蘭總統幕僚總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則是在推特發文，稱莫斯科號嚴重受損，已經沉沒。他推文表示：「『莫斯科號』在哪裡？它已經沉沒了。」

專精俄羅斯的軍事分析專家勞勃．李（Rob Lee）也在推特發文說，根據俄方消息來源，莫斯科號被烏克蘭的海王星飛彈擊中後爆炸，已經沉沒。

他表示，烏克蘭方面顯然是使用TB2無人機分散艦上人員注意力，然後利用海王星瞄準船艦。船艦遭擊中後側翻。

美聯社報導，目前無法立即釐清各方說法，受限於雲層遮蔽，也無法從衛星圖像判斷船艦現況。

另有一名美方軍事專家指出，莫斯科號艦上船員接下來的去向，就是到烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）成為作戰步兵。俄羅斯總統蒲亭將會讓他們上岸成為步兵，如同第二次世界大戰時的戰術，「這不是開玩笑」。

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