菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

▲好不容易進入新公司，結果同事竟一個接一個離職。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard抱怨，她日前進入一間公司工作，不料公司內部的情況卻讓她毛毛的，因為部門同事全部在一個月內陸續離職，讓她傻眼說「請問這是什麼警訊嗎，有沒有人給新人建議」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO說，她日前進入一間公司的研發部門工作，原本覺得公司準時下班，方方面面都很不錯，不料「報到後第3天，一位同事離職，剛滿2周，第2個離職，剛滿第4周 今天，最老最資深老鳥也要走了」

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原PO驚訝說，如今整個部門剩下她一人，「請問這是什麼警訊嗎，公司環境很安靜，所以一直沒有機會問，我是不是今天下班前問出來比較好」、「有沒有人給新人建議」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「等到他們的事都到你身上，你就會知道原因了」、「這種狀況趕快逃」、「剛好碰到離職潮或是集體跳槽，不然就是公司人事變遷」、「妳應該會被轉調吧，不然只有妳一個新人，是要做什麼」、「歡迎來到大屎坑」

也有人分享類似經驗，「我三年前跟你一樣的狀況，考慮太久逃不掉了，一直後悔到現在」、「這也是我一年前的鬼故事」、「我也是，最近剛到一個新的工作，主管同事相繼離職」、「遇到屎缺抓交替，我之前也遇過，但是大家有交接給我一個月，然後全部走光」。

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