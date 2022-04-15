　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲好不容易進入新公司，結果同事竟一個接一個離職。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard抱怨，她日前進入一間公司工作，不料公司內部的情況卻讓她毛毛的，因為部門同事全部在一個月內陸續離職，讓她傻眼說「請問這是什麼警訊嗎，有沒有人給新人建議」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO說，她日前進入一間公司的研發部門工作，原本覺得公司準時下班，方方面面都很不錯，不料「報到後第3天，一位同事離職，剛滿2周，第2個離職，剛滿第4周 今天，最老最資深老鳥也要走了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO驚訝說，如今整個部門剩下她一人，「請問這是什麼警訊嗎，公司環境很安靜，所以一直沒有機會問，我是不是今天下班前問出來比較好」、「有沒有人給新人建議」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「等到他們的事都到你身上，你就會知道原因了」、「這種狀況趕快逃」、「剛好碰到離職潮或是集體跳槽，不然就是公司人事變遷」、「妳應該會被轉調吧，不然只有妳一個新人，是要做什麼」、「歡迎來到大屎坑」

也有人分享類似經驗，「我三年前跟你一樣的狀況，考慮太久逃不掉了，一直後悔到現在」、「這也是我一年前的鬼故事」、「我也是，最近剛到一個新的工作，主管同事相繼離職」、「遇到屎缺抓交替，我之前也遇過，但是大家有交接給我一個月，然後全部走光」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！　急採檢226人結果出爐

快訊／花蓮緊急公布：全縣高中職「15日停課1天」

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫「早晚差12°C」　周末天氣曝

台鐵5／1不加班「1.2萬人連署」　恐釀90％班次停擺！

超商女店員突要Line！他害羞爆「加入能幹嘛？」網曝真相：超方便

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

60歲婦東區違法擺攤被取締！　崩潰掀攤哭吼：不擺我吃什麼

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

遭質疑造假！廖老大不忍妻失望　再測8.88秒回嗆：我還是比你快

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！　急採檢226人結果出爐

快訊／花蓮緊急公布：全縣高中職「15日停課1天」

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫「早晚差12°C」　周末天氣曝

台鐵5／1不加班「1.2萬人連署」　恐釀90％班次停擺！

超商女店員突要Line！他害羞爆「加入能幹嘛？」網曝真相：超方便

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

韭菜之王！他花8000萬買「首則推文 NFT」　拍賣喊價剩8000元

西蒙斯首輪G3回歸合體KD、厄文？　奈許證實有重大進展

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

炸龍珠熱量快破千！營養師曝「下酒菜熱量表」，吃錯一定胖

繼續執教馬刺？波波維奇：這問題不恰當　為子弟兵不放棄驕傲

忙碌剝奪人類的快樂　為什麼你把時間浪費在這？

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！　急採檢226人結果出爐

健美明星跑步機上心臟病發猝逝　麥克米蘭享年44歲

鵜鶘拚季後賽！威廉森大秀360度暴扣　NBA官網：他還未宣告報銷

地鐵槍擊案釀29傷10人中彈　紐約62歲男嫌打給警方自首

生活熱門新聞

花蓮停課資訊　高中職15日停課

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

300元怎撐17天？網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

吃麵「全身飆汗如噴泉」　男友見1舉動硬了

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友：走過秒懂　

熱搜第2名「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異騎法曝

陳時中今沒快篩 指揮中心曝原因

快訊／桃園最新28處足跡！威尼斯影城、World Gym

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

更多熱門

相關新聞

台積電年薪百萬「卻一堆人離職？」　過來人吐內幕

台積電年薪百萬「卻一堆人離職？」　過來人吐內幕

有著「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭台積電（2330），以高福利、薪資及年終讓不少工程師嚮往，一名網友表示，台積電宣布4月將會例行性調薪，已離職的高中友人聽到，超後悔當時沒有繼續待下去，他也不明白，明明台積電給薪水如此大方，卻留不住員工。貼文一出，釣出已離職的員工分享真實狀況。

月領7萬「要陪主管朋友喝酒」　OL崩潰：他像皇上

月領7萬「要陪主管朋友喝酒」　OL崩潰：他像皇上

入職1個月同事走光　網勸快逃

入職1個月同事走光　網勸快逃

「5個公司弊病」留不住人才

「5個公司弊病」留不住人才

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

關鍵字：

離職

讀者迴響

熱門新聞

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

花蓮停課資訊　高中職15日停課

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

《世間情》女星化療8次　消失7天認「腹部異常」

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

醫公佈「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5下場

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

鼓鼓確診「陰轉陽」急進檢疫所隔離！

更多

最夯影音

更多
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮
追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面