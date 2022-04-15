三星Bespoke系列家電「專業顏值」兼具！激美粉白冰箱、電子衣櫃趁母親節入手

▲三星Bespoke設計品味系列繼電子衣櫃、無線變頻吸塵器後，在最新一季又升級推出新款4門冰箱，並搭配絕美粉白色系，要為廚房帶來耳目一新的粉嫩風景。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

春天舒爽的天氣，除了讓心情跟著雀躍起來，也悄悄影響日常的色彩搭配，像是不自覺想找一些暖色系延續好心情，或是把家電或擺飾換成清爽色系，每天睜開眼睛就像被春日喚醒，宅在家也能感覺春風滿面！不過盡情享受春天之餘，這個時節還有一件事不能忘記，那就是——提早準備幫媽媽過個驚喜母親節！

高質感粉色冰箱一見傾心

全自動「保鮮、濾水、製冰」機能滿足高階需求

為了滿足不同消費者的家用需求，如今家電不僅主打高顏值，功能也是馬虎不得！Bespoke設計品味系列新推出的「雙循環四門旗艦冰箱」，不僅擁有812L超大容量，品牌強調更有三星獨家的Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，以獨立分開的製冷系統，讓冷凍與冷藏室的味道不混雜，也能幫食物鎖住重要的養分與水分。

▲▼看似與一般質感家居櫃無異的新款4門冰箱，先打開最上層的對門，就會被「超能裝的空間」給大大震撼！

不過，儘管食材都冰在冰箱，過去一定會碰上送風不均、導致食材失去新鮮度等問題。Bespoke同步主打的環繞式氣流，能均勻把冷風吹向每一層食材，就連角落也不放過，確保所有食物都包覆在同一個溫度底下。此外，冷藏室也特別搭載不鏽鋼鎖冷板，在冰箱在家人們開開關關的過程中，可以運用不鏽鋼的導熱速度幫忙快速回溫，維持食材新鮮度。

隨著天氣漸熱，許多人也會準備一壺冰水隨時解渴，這點Bespoke也預先想好，竟然在冰箱裡先內建了濾水用濾芯和自動注水壺，只要安裝水管管線後，在注水壺中放些切片水果、草本茶包等，隨時就有冰涼新鮮的天然風味水等著家人優雅飲用。

▲冰箱中央內建濾芯、左側門設計自動注水壺，無論何時都有純淨新鮮的風味水，能幫家人與自己好好解渴。

▲▼中間層的FlexZoneTM獨立變溫室內建5種溫度模式，可以依照當下存放的食物，選擇不同保鮮溫度，而且深度夠，相當能裝。最下方則是冷凍層，主打能製造兩種大小的冰塊，滿足不同飲用者的需求，兩層的大小更能讓一家人的冷凍食品裝好裝滿！

誰說冰箱不能成為居家裝潢的重點？Bespoke帶來的全新簡約新色，不僅瞬間為空間點亮活潑氣息，乍看也讓人以為是質感新櫃，絕沒想過裡頭竟然別有洞天！今年就趁著母親節檔期，用市面少見的粉白色冰箱幫廚房換上新氣象，瞬間提升居家空間的高雅質感，從此開冰箱都有愉悅好心情。

▲透過三星「SmartThings」APP，免開冰箱就能調整內部溫度，以及製冰行程。

Bespoke要把重點家電全包

電子衣櫃、吸塵器「機能＋質感爆棚」洗脫烘洗衣機有望在台推出

一年一度的母親節檔期當然不只有冰箱，人們說「工欲善其事，必先利其器」，Bespoke系列也有使用目的相當明確、操作快狠準的「電子衣櫥」、「無線變頻吸塵器」，以及即將在台推出的「洗脫滾筒洗衣機」和「乾衣機」等品項。

其中，電子衣櫥可說是疫情以來，讓家電控直呼「入手最不後悔的品項」。現在從公司、學校返家，要做的第一件事就是把外出服掛進「Bespoke AI衣管家電子衣櫃」裡，馬上就能以內建的Jet Steam高溫蒸氣、UV紫外線殺菌進行高溫殺菌，品牌數據顯示能消滅99.9%常見細菌病毒、100%去除塵蟎和過敏原，可以說是家中專業級的防疫值星官！其他功能如烘乾除濕、光觸媒去除異味和深層衣物清潔，對電子衣櫃來說更是小case。如果將電子衣櫃門打開後啟動，它也可以化身為除濕機，能以室內除濕13坪的效能，保持房間乾燥舒爽。這台電子衣櫥在運作時是靠熱風而不是抖動除塵，所以運轉時不會有太大的噪音而且可以透過三星的「SmartThings」APP排定客製化的消毒、烘乾行程，確保衣物甚至鞋子無菌無味地出來！

▲▼既是穿衣鏡也是電子衣櫃！只要把衣物放進衣櫃中、關上櫃門，就能在控制面板選擇不同衣物護理行程(這些沒有專屬行程)。

▲電子衣櫃除了能掛上衣物，底部空間還能再放置鞋子、包包等物品，做好全方位的防疫殺菌。

至於不少家庭都還在觀望的無線吸塵器，Bespoke主打帶來全方位清潔效果的「Bespoke Jet 無線變頻吸塵器」機型，重量還比前一代更輕，不僅有4種吸力、多種刷頭可選，其中還有自帶水箱的雙向淨旋濕拖刷頭，讓防疫清潔工作一次到位，將99.999%的粉塵一次掃除殆盡。加上質感極佳的霧面設計，再以優雅的金銀色勾勒出頂級家電的低調尊爵氣場，即使擺放在家中顯眼的位置也毫不突兀，彷彿就該是擺出來、妝點空間的設計感家具，完全體現最初Bespoke欲打造的品牌美學。

▲▼沒說還不知道，透出霧感光澤的家飾品竟然是無線吸塵器！

後疫時代需要同步升級的家電，也包括洗烘衣機。Bespoke預計日後在台將推出洗脫滾筒洗衣機與烘衣機的組合，能上下堆疊的機型，不僅讓洗脫烘流程更加順暢、更有效率，控制操作更能整合在同一面板使用，一機雙控，操作更直覺輕鬆。搭載AI智慧後，預計還會依照平均最常使用的設定，自行最佳化洗滌設定、洗劑用量等，還給衣物「清白」。

▲能上下重疊安裝的洗脫烘衣機尚未在台開賣，但經典優雅的設計，已經讓不少美型家電控敲碗，「什麼時候開賣！」

此次母親節檔期，除了專業度和奢華感爆棚的Bespoke系列，還有其他超值系列，像是具備「強力槽洗淨+、高溫殺菌防疫」機能，且主打連門上橡皮圈都能洗得乾乾淨淨的「AI衣管家系列滾筒洗衣機」，由於同步加入減震靜音技術，在這個需要頻繁洗衣防疫的時候，更適合大小家庭隨時想洗就啟動！趁著母親節檔期到各大百貨通路閒逛時，不妨也把三星列在必逛櫃位，親身體驗、親眼目睹Bespoke系列的絕美品味與更講求效率與節源的效能。

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