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快下載社交距離App　陳時中：不配合其實「有法可罰」！

指揮中心呼籲國人下載「台灣社交距離App」。（本刊資料照）

▲指揮中心呼籲國人下載「台灣社交距離App」。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心近日力推「台灣社交距離APP」 強化科技疫調，不過若確診者沒安裝APP，那麼恐難發揮通知效果。對此，陳時中今（14日）表示， 確診者未登錄其實可用《傳染病防治法》管理，不排除依法強制要求， 但目前是以鼓勵宣導為原則，先以電話通知，希望民眾配合防疫。

陳時中今（14日）在疫情記者會表示，社交距離APP是一個大家互相保護的機制，正如近日一再強調，民眾不會每天都和全台2,300萬人都見到面，但只要見面的人都有下載，接觸的訊息就很完整，通知上也比實聯制還要快。

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有媒體問到，儘管指揮中心大力推廣社交距離APP，但只要確診者不願上傳確診資料，接觸者仍然不會接到相關警訊。對此陳時中坦言，這確實是令人擔憂的地方，雖然可依《傳染病防治法》強制要求確診者必須使用並上傳確診資料，也沒有所謂資安、隱私的顧慮，但現階段還是會以電話通知的方式，希望確診者自主上傳，不希望以《傳染病防治法》來管，大家都是高水準台灣人，主動配合能保護自己也幫助別人。

陳時中也表示，一旦有人確診，接獲訊息的大部分是他的好友、接觸較多的人、一起吃飯的人，當然有責任要分享確診的訊息，讓朋友及早知道、快篩，不但保護他也保護他家人，希望未來親友互相問候，除問「你疫苗打了沒？」也要問「你下載社交距離APP沒？」，2件事情都是很重要。

陳時中說明，以前人工疫調方式平均要3到5天，在潛伏期7~14天的話追得上，但現在潛伏期大概只有3天，傳染期以前說1天半，現在是1天到1天半，用重點疫調，大家都使用社交距離APP，就可以在1天以內完成疫調，把疫情控制在一定規模裡面。

至於如果不配合下載社交距離APP罰則為多少？陳時中回應，因為不希望動用這樣的罰則所以沒有公告，但是有《傳染病防治法》可以做管理。


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