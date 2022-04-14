俄警告：若瑞典芬蘭入北約　將在波羅的海「部署核武」

▲梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）曾於2008至2012年擔任俄羅斯總統，是普丁最親密的盟友之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，俄羅斯安全理事會副主席、普丁親密盟友梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）14日警告，如果瑞典及芬蘭加入北約（NATO），莫斯科只好強化波羅的海（Baltic）防衛，包括加大陸海空軍力，甚至部署核武，以利重建軍事平衡。

梅德韋傑夫說，如果北約把瑞典及芬蘭納為成員國，「將無法再談論波羅的海任何無核狀態，而必須恢復平衡」，被認為明確提出核武威脅。他表示，俄國目前尚未、也不會採取這樣的措施，「但如果我們迫不得已……要記得，這不是我們主動提議的。」

▲加里寧格勒（Kaliningrad）是位於立陶宛及波蘭之間的飛地（exclave）。（圖／翻攝Google Maps）

俄國加里寧格勒州（Kaliningrad）瀕臨波羅的海，是一座位於立陶宛及波蘭之間的海港城市。此外，俄國與芬蘭接壤的邊境也長達1300公里。

不過，俄羅斯入侵烏克蘭已引發鄰國緊張，也讓長期奉行「軍事不結盟政策」的芬蘭及瑞典出現「加入北約」聲浪。芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）於13日表示，該國將在未來幾周作出決定。

立陶宛：俄羅斯早就在波羅的海部署核武

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》