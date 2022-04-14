　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「星際流星」首度撞地球！獲美太空司令部證實　恐是其他星系踢出

▲▼圖為2020年12月14日在德國巴伐利亞科赫爾湖畔發現的雙子座流星雨，而非文中所提的恆星際流星。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為2020年12月14日在德國巴伐利亞科赫爾湖畔發現的雙子座流星雨，而非文中所提的恆星際流星。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

人們相信對著流星雨許願，能夠讓願望成真，流星自古以來成為人類熟知的一種天文現象。在絕大多數的案例，在地球劃破天際的流星大部分來自太陽系內；不過近日美國國防部太空司令部（USSC）卻公開文件坦承，證實一顆來自太陽系外的太空岩石，於2014年高速撞擊地球，墜毀在太平洋。

根據《CNN》，美國國防部太空司令部最近對外公開備忘錄，證實研究人員發現了已知的第一顆撞擊地球的恆星際流星（interstellar meteor），該顆流星於2014年1月8日墜落在巴布亞紐幾內亞的東北部太平洋海域，該顆流星被稱為CNEOS 2014-01-08。

當時，該顆流星相對於地球的移動速度為每秒45公里（28英里），穿過地球大氣層後墜落在太平洋，引起了美國哈佛大學天文學家希拉潔（Amir Siraj）、科學教授勒布（Abraham Loeb）的高度關注。

經過希拉傑詳細計算後，推測該顆恆星際流星實際上以每秒60公里（37.3英里）的速度相對於太陽飛行。而在繪製出流星軌跡後，發現該顆恆星際流星是在一個非束縛軌道（unbound orbit）上，這代表著該顆流星並非像其他流星一樣圍繞太陽旋轉，而是來自太陽系之外。

希拉傑推測，該顆恆星際流星很可能是由另一顆恆星所產生的，在被踢出該顆恆星所屬的行星系後，陰錯陽差進入太陽系，並與地球相撞。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
馬斯克宣布「完全收購」推特！現金出價430億美元
醫公布「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5可怕下場
疫情狂燒　全台341校停課名單一次看
快下載社交距離App　陳時中：不配合其實「有法可罰」！
快訊／桃園巨蛋有確診足跡！　領航猿全體快篩結果出爐
男星「血癌併發心臟病」過世！　碩士學霸為亡弟踏入演藝圈
李明哲關押5年明返台　妻子發聲了
快訊／三重忠孝碼頭浮出男屍　目擊民眾驚嚇報案
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅姬狂襲菲律賓121死！民眾被沖入海逾百失蹤　市長：生還可能性小

俄軍在日本海發射2枚「口徑」巡弋飛彈　日媒：為牽制日對俄制裁

俄又有指揮官陣亡！累計40高階軍官喪命　烏稱俄損失近2萬兵力

「星際流星」首度撞地球！獲美太空司令部證實　恐是其他星系踢出

撞死8少年網友仍力挺！沈可婷半日獲90萬人連署聲援：還她自由

俄國宣稱馬力波1026名士兵投降　烏軍秒拍片打臉

立陶宛：俄羅斯早就在波羅的海部署核武

俄警告：若瑞典芬蘭入北約　將在波羅的海「部署核武」

俄士兵愧疚心聲！撤退前在學校黑板寫下道歉　「我們不想要戰爭」

路邊的蘑菇別亂採！女帶回家給小孩做飯　39人送醫13人毒發身亡

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

梅姬狂襲菲律賓121死！民眾被沖入海逾百失蹤　市長：生還可能性小

俄軍在日本海發射2枚「口徑」巡弋飛彈　日媒：為牽制日對俄制裁

俄又有指揮官陣亡！累計40高階軍官喪命　烏稱俄損失近2萬兵力

「星際流星」首度撞地球！獲美太空司令部證實　恐是其他星系踢出

撞死8少年網友仍力挺！沈可婷半日獲90萬人連署聲援：還她自由

俄國宣稱馬力波1026名士兵投降　烏軍秒拍片打臉

立陶宛：俄羅斯早就在波羅的海部署核武

俄警告：若瑞典芬蘭入北約　將在波羅的海「部署核武」

俄士兵愧疚心聲！撤退前在學校黑板寫下道歉　「我們不想要戰爭」

路邊的蘑菇別亂採！女帶回家給小孩做飯　39人送醫13人毒發身亡

具俊曄明晚夜店登台…曝心聲：興奮到睡不著　親宣傳入場防疫4須知！

好特別！市場野餐還可「命理體驗」　新明市場變身音樂美食市集

馬斯克宣布「完全收購」推特！現金出價430億美元

先探／冷門好股加倍奉還

故鄉立委劉建國陪同蕭立妍掃街　期楊梅區黨內市議員初選出線

中原營區設施修復11月完工　12月舉辦2022桃園文博會

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰：要我出去工作

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

頂規直接破千萬！賓士推「G-Class英雄版越野車」3款式限量25台

徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

沈可婷逆轉入獄　為何撞死8人被挺

烏官員稱飛彈連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

她嫁百歲人瑞「性生活超棒」擁4孩

長賜輪卡6天　長榮長程輪擱淺1個月專家曝原因

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

北韓主播李春姬獲贈豪宅！緊牽金正恩手臂

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

俄妻允許士兵夫　戴套就可以性侵烏女

少女懷孕6月！俄軍稱「沒那麼容易流產」硬上

俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃

更多熱門

相關新聞

陸外交部：美方不要在危險道路上越走越遠

陸外交部：美方不要在危險道路上越走越遠

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲，將率團訪台與總統蔡英文會晤，最快今晚(14日)抵台。對此，大陸外交部發言人趙立堅也回應，奉勸美方不要在危險的道路上越走越遠。

女搭機失控「遭膠帶綑椅上」罰金237萬創紀錄

女搭機失控「遭膠帶綑椅上」罰金237萬創紀錄

5歲神童擁「照相式記憶」！能書寫10國語言

5歲神童擁「照相式記憶」！能書寫10國語言

周玉蔻曝美參院外委會主席今晚抵台　將晉見蔡英文、拜會邱國正

周玉蔻曝美參院外委會主席今晚抵台　將晉見蔡英文、拜會邱國正

史上最大彗星照片曝！　比美國一個州還大

史上最大彗星照片曝！　比美國一個州還大

關鍵字：

北美要聞美國USSC恆星際流星巴布亞紐幾內亞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

今本土增874例！分佈19縣市

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面