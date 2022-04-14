「星際流星」首度撞地球！獲美太空司令部證實　恐是其他星系踢出

▲圖為2020年12月14日在德國巴伐利亞科赫爾湖畔發現的雙子座流星雨，而非文中所提的恆星際流星。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

人們相信對著流星雨許願，能夠讓願望成真，流星自古以來成為人類熟知的一種天文現象。在絕大多數的案例，在地球劃破天際的流星大部分來自太陽系內；不過近日美國國防部太空司令部（USSC）卻公開文件坦承，證實一顆來自太陽系外的太空岩石，於2014年高速撞擊地球，墜毀在太平洋。

根據《CNN》，美國國防部太空司令部最近對外公開備忘錄，證實研究人員發現了已知的第一顆撞擊地球的恆星際流星（interstellar meteor），該顆流星於2014年1月8日墜落在巴布亞紐幾內亞的東北部太平洋海域，該顆流星被稱為CNEOS 2014-01-08。

當時，該顆流星相對於地球的移動速度為每秒45公里（28英里），穿過地球大氣層後墜落在太平洋，引起了美國哈佛大學天文學家希拉潔（Amir Siraj）、科學教授勒布（Abraham Loeb）的高度關注。

經過希拉傑詳細計算後，推測該顆恆星際流星實際上以每秒60公里（37.3英里）的速度相對於太陽飛行。而在繪製出流星軌跡後，發現該顆恆星際流星是在一個非束縛軌道（unbound orbit）上，這代表著該顆流星並非像其他流星一樣圍繞太陽旋轉，而是來自太陽系之外。

希拉傑推測，該顆恆星際流星很可能是由另一顆恆星所產生的，在被踢出該顆恆星所屬的行星系後，陰錯陽差進入太陽系，並與地球相撞。

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