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路邊的蘑菇別亂採！女帶回家給小孩做飯　39人送醫13人毒發身亡

▲▼蘑菇。（圖／達志影像／示意圖）

▲民眾把野生蘑菇入菜，目前已累計13人死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度阿薩姆邦當地女子在茶園採了野生蘑菇拿去做飯，導致39人食用後出現腹痛、嘔吐等症狀，被緊急送到醫院治療，甚至還有人被送進加護病房，目前累計13人死亡。

阿薩姆邦迪布魯加爾地區(Dibrugarh)近來發生多起食物中毒事件，當地醫院院長迪興吉亞(Prasanta Dihingia)表示，過去7天以來，來自當地與丁蘇吉亞(Tinsukia)、西布薩加爾(Sivasagar)、查拉迪奧(Charaideo)等周圍地區，一共有39名患者入院，其中13人死亡。

警方表示，當地一名在茶園工作的女性，6日下班時把在茶園採到的蘑菇帶回家煮給自己與孩子們一共8人吃，結果吃完不久就發生腹痛、噁心、嘔吐等症狀，後來其中7人不幸死亡，11日也傳出2名婦女與兒童死亡消息。

迪興吉亞表示，目前被送去醫院的患者大多有親屬在茶園工作，許多婦女下班時會把採到的蘑菇帶回家入菜，所有死亡的患者都有肝腎功能衰竭的情況，其中1名患者性命危殆仍在加護病房治療，其他人接受治療後已經好轉，目前情況穩定。

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