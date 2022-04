路邊的蘑菇別亂採！女帶回家給小孩做飯　39人送醫13人毒發身亡

▲民眾把野生蘑菇入菜,目前已累計13人死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度阿薩姆邦當地女子在茶園採了野生蘑菇拿去做飯,導致39人食用後出現腹痛、嘔吐等症狀,被緊急送到醫院治療,甚至還有人被送進加護病房,目前累計13人死亡。

阿薩姆邦迪布魯加爾地區(Dibrugarh)近來發生多起食物中毒事件,當地醫院院長迪興吉亞(Prasanta Dihingia)表示,過去7天以來,來自當地與丁蘇吉亞(Tinsukia)、西布薩加爾(Sivasagar)、查拉迪奧(Charaideo)等周圍地區,一共有39名患者入院,其中13人死亡。

警方表示,當地一名在茶園工作的女性,6日下班時把在茶園採到的蘑菇帶回家煮給自己與孩子們一共8人吃,結果吃完不久就發生腹痛、噁心、嘔吐等症狀,後來其中7人不幸死亡,11日也傳出2名婦女與兒童死亡消息。



迪興吉亞表示,目前被送去醫院的患者大多有親屬在茶園工作,許多婦女下班時會把採到的蘑菇帶回家入菜,所有死亡的患者都有肝腎功能衰竭的情況,其中1名患者性命危殆仍在加護病房治療,其他人接受治療後已經好轉,目前情況穩定。

Assam | 13 people died in Dibrugarh after consuming wild poisonous mushrooms over the period of one week



39 patients were admitted here, mostly with kidney and liver complications. 13 patients have died so far, all are from garden areas:Dr Prasanta Dihingia, Superintendent, AMCH pic.twitter.com/zlW9D5afwg