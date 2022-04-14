飛行員突心臟病發！女乘客「爬到駕駛座」操控　撿回一命

▲直升機雖墜落於沼澤地，但仍然產生巨大衝擊力，機體嚴重損毀。（圖／法國國家憲兵隊）

記者王佩翊／編譯

法國一架直升機從普勒莫（Ploemeur）起飛後，65歲駕駛突然心臟驟停，當場失去意識，而當時機上只有一名坐在旁邊的女學員。雖然她從未駕駛過飛機，但她隨即爬到駕駛座，並試圖控制飛機。而在女乘客的努力下飛機最終避開了有大量人群的海灘，墜落在沼澤地。女學員經搶救後已無大礙，但失去意識的飛行員仍因搶救不及喪命。

綜合法媒報導，65歲的飛行員是一名私人飛行教練，他4月9日上午10時左右駕駛著Dragon Fly直升機，戴著35歲的女學員體驗飛行課程。沒想到起飛30分鐘後，這名擁有豐富飛行經驗的駕駛卻突然心臟驟停，當場失去意識昏迷，整架飛機就這樣瞬間失去控制。

驚慌的女學員眼看著飛機失去平衡，飛行高度不斷降低，就快墜落，只能硬著頭皮試著掌控飛機。由於這架直升機是雙座結構，坐在飛行員旁邊的她便爬到駕駛艙內，並試圖操控飛機。她表示，當時她努力握住操縱感，希望能讓飛機保持平衡。

當時飛機一度經過人群密集的海灘，但她最終避開沙灘，墜落於沼澤地。雖然機體因為強大的衝擊力而毀壞，機翼甚至整塊脫落，不過經搶救，這名女學員已脫離險境，身體並無大礙。心臟驟停的飛行員則因搶救不及死亡。

根據目擊民眾表示，當時清楚看到直升機在經過海灘時，有很大的動作，疑似是要避免墜落於人群中造成更多傷亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》