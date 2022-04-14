蛇蠍人妻男女關係複雜！交往同時與多男假結婚　婚宴父母是路人假扮

▲遭南韓檢警通緝的李恩海、曹賢洙。（圖／仁川地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對夫妻曾於2019年6月30日前往京畿道加平郡龍沼溪谷戲水，人妻李恩海（이은해，音譯）明知丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）怕水、不諳水性，卻還是在日落後慫恿其從4公尺高的瀑布一躍而下，最後導致溺死。如今，該起案件再度獲得南韓社會高度關注，李恩海更被爆料過去曾與多名男子假結婚。

根據韓媒《中央日報》，綜合尹某家屬於昨（13）日的說法與爆料者在網路論壇上的發文，李恩海在過去10年內至少與包括尹某在內的至少4名男子有過結婚或同居的紀錄，而如今李恩海又與共犯曹賢洙（조현수，音譯）交往。

尹某家屬透露，當尹某死後於2019年7月舉辦喪禮時，李恩海曾透露自己於20歲出頭時結婚，2011年1月時還生下女兒，目前在戶籍上被歸為尹某的養女。其他報導指出，李恩海的女兒目前交由李斷絕聯繫多年的母親撫養。

李恩海的一些親友則證實，李恩海的確曾於2010至2015年間結婚，之後以離婚收場。

▼SBS曾在節目公開死者尹某（尹尚燁）的長相，為戴眼鏡之男性，當時探討不諳水性的他為何從龍沼溪谷一躍而下。



而根據尹某家屬與尹某曾就職的大企業同事之說法，李恩海大概於2012年與尹某開始認識、交往，之後兩人於2016年向戶政機關登記結婚，雙方未舉辦過婚禮，婚後分隔兩地，尹某定居在京畿道水原市、李恩海則定居在仁川市。

不過，李恩海的男女關係異常複雜，從警方所立案調查的「泰國芭達雅浮潛意外死亡事件」來看，李恩海曾於2014年7月與一名交往中的20多歲男性前往泰國芭達雅浮潛，然而男方卻在浮潛時意外溺斃，儘管李恩海當時早就與尹某開始交往，然而卻同時與該名溺斃的男子訂婚。

報導指出，當時溺斃的20多歲男子，其死亡保險金並非由李恩海受領，而是由男方的家屬受領全額的保險金。

▲李恩海與外遇的同居男友曹賢洙。（圖／翻攝自韓網）

李恩海曾因無法領取尹某的死亡保險金，而向電視台SBS時事節目《我想知道真相》舉報，最後節目組以疑似詐領死亡保險金的方向做報導，於2020年10月引起社會大眾矚目。

當時，一名自稱是李恩海2015年「詐欺結婚」男方摯友的網友便發文爆料，「那時候我的朋友是真心愛著李恩海，才同意舉辦結婚典禮的，不過我們和男方的父母都認為從婚前起就出現諸多疑點。」

該名網友表示，當時李恩海不斷以忙碌為由，婚前未舉辦過任何相見禮（男女互見雙方父母），而在結婚典禮舉辦的當天，自稱是李恩海的父母與親友群，其舉止行為非常「不自然」，可以用尷尬的演技形容，且李恩海前來參加婚宴的親友群，有的人身上帶有刺青、有的人則穿著短袖、短褲前來，種種舉止不得不讓人起疑心。

李恩海在舉辦婚禮的過程中，從未支付過半毛錢，男方想要用女方所收到的禮金（紅包錢）做補貼，卻多次遭到拒絕，最後男方家人私自聘請徵信社調查，才發現結婚當天李恩海的父母、親友群全部都是由路人假扮的，於是男方決定取消婚約。

▲李恩海2016年也曾與一名男子結婚，婚宴後迅速取消與男方的婚約，疑似是假結婚、真詐財。（圖／翻攝自TV朝鮮）

而在網路論壇上，又有網友上傳一張李恩海於2016年5月穿著婚紗、與一名疑似為新郎的男子拍攝結婚照的相片，李恩海在結婚典禮後迅速取消與男方的婚約，同年便與尹某登記結婚。

另外，尹某的家屬爆料，2012年與李恩海登記結婚時，曾向家屬表示，李恩海是職場上的實習員工，不過事後卻從尹某的同事得知，事實並非如此。

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