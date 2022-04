俄士兵愧疚心聲！撤退前在學校黑板寫下道歉　「我們不想要戰爭」

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔以東約80公里處的比基夫村,經歷被俄軍占領的5周後,居民終於得以返家,卻發現俄軍曾闖入並住在民宅裡,洗衣機、電腦都被偷走。當地一名校長表示,學校被毀得殘破不堪,電子設備遭洗劫,教室散落著部隊口糧與垃圾,有俄兵用粉筆在黑板上留言道歉,「原諒我們,我們不想要這場戰爭。」

▲烏克蘭北部切爾尼戈夫市附近村莊的學校被毀。(圖/翻攝自推特/@shaunwalker7)

綜合英國《鏡報》與《衛報》報導,切爾尼戈夫市附近的比基夫村,被一條小河隔成新比基夫(Novyi Bykiv)和舊比基夫(Staryi Bykiv),人口僅約2000多人。俄軍撤離後,當地一名女校長沃克(Natalia Vovk)帶著CNN記者回到她任職的學校,這棟才剛翻新不久的2層樓學校,在長達1個多月以來這裡被俄軍占領,並作為部隊指揮總部,如今已經殘破不堪。

一張被遺留在校內已蓋章簽名的清單顯示,住在這裡的是俄國中央軍區第2聯兵軍團第297防空導彈旅,是俄國第一個配備「布克飛彈系統」(Buk-M2)的防空旅級單位。

▲有俄軍士兵愧疚地在黑板寫下道歉字句。(圖/翻攝自推特/@shaunwalker7)

沃克表示,學校地上散落著軍隊口糧、睡墊、碎玻璃、垃圾以及血跡,俄軍洗劫了學校所有電腦與電子設備。不過,有跡象表明俄軍中仍有人感到慚愧。外媒拍到,教室黑板被幾名不同士兵用粉筆寫下,「原諒我們,我們不想要這場戰爭」、「讓我們和平地生活」。相對保存完好的是學校一處為紀念二戰村民而建的小型展覽室,一名俄兵以潦草的字跡在門上寫道,「不要破壞博物館。」

《衛報》報導,諷刺的是,俄軍在烏克蘭的所到之處,都遺留著屠殺平民的痕跡。當地居民指控,比基夫村遭入侵首日就有6名男子被殺害,到32天後俄軍撤離時為止,至少又發生了3次大規模殺戮,村裡數十座房屋被洗劫,到處都是燒焦的建築物和破碎的瓦礫堆。

沃克任職的學校尚未有烏軍進行排雷作業,不確定是否埋有地雷。沃克說,她不知道未來要如何讓當地學童好好上課,就算想使用遠距教學,相關設備也都被俄軍奪走,「校車被毀了,我們沒辦法送孩子們去鄰近村莊上學。」沃克受訪時流下眼淚。

It won’t come as any surprise that they stole all the computers from the school before they left.



I found these papers in the school. 02030 - which is the 297th anti-aircraft missile brigade from Penza region. The used cases from their BUK missiles were lined up outside. pic.twitter.com/vd8jdsvfg0