俄士兵愧疚心聲！撤退前在學校黑板寫下道歉　「我們不想要戰爭」

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔以東約80公里處的比基夫村，經歷被俄軍占領的5周後，居民終於得以返家，卻發現俄軍曾闖入並住在民宅裡，洗衣機、電腦都被偷走。當地一名校長表示，學校被毀得殘破不堪，電子設備遭洗劫，教室散落著部隊口糧與垃圾，有俄兵用粉筆在黑板上留言道歉，「原諒我們，我們不想要這場戰爭。」

▲烏克蘭北部切爾尼戈夫市附近村莊的學校被毀。（圖／翻攝自推特／@shaunwalker7）

綜合英國《鏡報》與《衛報》報導，切爾尼戈夫市附近的比基夫村，被一條小河隔成新比基夫（Novyi Bykiv）和舊比基夫（Staryi Bykiv），人口僅約2000多人。俄軍撤離後，當地一名女校長沃克（Natalia Vovk）帶著CNN記者回到她任職的學校，這棟才剛翻新不久的2層樓學校，在長達1個多月以來這裡被俄軍占領，並作為部隊指揮總部，如今已經殘破不堪。

一張被遺留在校內已蓋章簽名的清單顯示，住在這裡的是俄國中央軍區第2聯兵軍團第297防空導彈旅，是俄國第一個配備「布克飛彈系統」（Buk-M2）的防空旅級單位。

▲有俄軍士兵愧疚地在黑板寫下道歉字句。（圖／翻攝自推特／@shaunwalker7）

沃克表示，學校地上散落著軍隊口糧、睡墊、碎玻璃、垃圾以及血跡，俄軍洗劫了學校所有電腦與電子設備。不過，有跡象表明俄軍中仍有人感到慚愧。外媒拍到，教室黑板被幾名不同士兵用粉筆寫下，「原諒我們，我們不想要這場戰爭」、「讓我們和平地生活」。相對保存完好的是學校一處為紀念二戰村民而建的小型展覽室，一名俄兵以潦草的字跡在門上寫道，「不要破壞博物館。」

《衛報》報導，諷刺的是，俄軍在烏克蘭的所到之處，都遺留著屠殺平民的痕跡。當地居民指控，比基夫村遭入侵首日就有6名男子被殺害，到32天後俄軍撤離時為止，至少又發生了3次大規模殺戮，村裡數十座房屋被洗劫，到處都是燒焦的建築物和破碎的瓦礫堆。

沃克任職的學校尚未有烏軍進行排雷作業，不確定是否埋有地雷。沃克說，她不知道未來要如何讓當地學童好好上課，就算想使用遠距教學，相關設備也都被俄軍奪走，「校車被毀了，我們沒辦法送孩子們去鄰近村莊上學。」沃克受訪時流下眼淚。

It won’t come as any surprise that they stole all the computers from the school before they left.



I found these papers in the school. 02030 - which is the 297th anti-aircraft missile brigade from Penza region. The used cases from their BUK missiles were lined up outside. pic.twitter.com/vd8jdsvfg0 — Shaun Walker (@shaunwalker7) April 8, 2022

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